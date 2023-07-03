SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

KIDEMLERE GÖRE KADEMELİ ARTIŞ

Öte yandan Kabine Toplantısına ilişkin detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Rüya Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Torba yasa artık Meclis'e sunulmayı bekliyor. Ama öncesince torba yasa Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Son bir şekil verilecek. Bayram arası verilmişti. Mesaiye tam gaz devam edilecek. Geçtiğimiz haftalara bakacak olursak her ne kadar bayram tatili diyor olsak da bir kısım vardı ki onlar çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarından bahsediyoruz. Hem bir yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem Hazine ve Maliye Bakanlığı Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile ilgili son hazırlıklarını tamamladılar, son şeklini verdiler. Dolayısıyla Kabine'nin gündeminde torba yasa olacak.