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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç'in NATO üyeliği
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:16

SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç'in NATO üyeliği

SON DAKİKA HABERLERİ: Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği maaş düzenlemesi masaya yatırılacak. İsveç'in NATO üyeliği de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı'na ilişkin detayları ise A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...

Fatma GÖKSU
SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

SON DAKİKA HABERLERİ: Milyonların gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Bakanlar Kurulu gündeminde kritik konular yer alıyor. Memur ve emekli zam oranı başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak. Kabine kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONUALR ELE ALINACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak.

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği maaş düzenlemesi masaya yatırılacak. Kentsel dönüşümle ilgili yerinde dönüşüm başlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Memur ve emekliye zam, torba yasa | Video

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SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

DEPREM KONUTLARI VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere verilen sözler de peyderpey yerine getiriliyor. Bu kapsamda ilk bir yıl 319 bin deprem konutlarının ilk etabının Ekim- Kasım aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili süreçte gelinen nokta Kabine üyeleri ile birlikte ele alınacak. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümde yapılması gerekenler masada olacak.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

Dış politika ile ilgili yapılan çalışmalar da değerlendirilecek. Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'da 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde yapacağı görüşmeler ve özellikle İsveç'in NATO üyeliği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

KIDEMLERE GÖRE KADEMELİ ARTIŞ

Öte yandan Kabine Toplantısına ilişkin detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Rüya Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

"Torba yasa artık Meclis'e sunulmayı bekliyor. Ama öncesince torba yasa Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Son bir şekil verilecek. Bayram arası verilmişti. Mesaiye tam gaz devam edilecek. Geçtiğimiz haftalara bakacak olursak her ne kadar bayram tatili diyor olsak da bir kısım vardı ki onlar çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarından bahsediyoruz. Hem bir yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem Hazine ve Maliye Bakanlığı Meclis'e sunulması beklenen torba yasa ile ilgili son hazırlıklarını tamamladılar, son şeklini verdiler. Dolayısıyla Kabine'nin gündeminde torba yasa olacak.

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