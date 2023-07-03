SON DAKİKA: Kabine Toplantısında gündem ekonomi! Memur-emekliye zam, torba yasa ve İsveç’in NATO üyeliği

SON DAKİKA HABERLERİ: Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği maaş düzenlemesi masaya yatırılacak. İsveç'in NATO üyeliği de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı'na ilişkin detayları ise A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...