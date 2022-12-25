Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
10:51
Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu'na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu'na verdi
Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'yi ve 6'lı masayı bekleyen karmaşa ve fitili ateşleyen Canan Kaftancıoğlu'nun son hamlesini SABAH okurlarıyla paylaştı. Buna göre Kaftancıoğlu giderayak Ekrem İmamoğlu'na son darbeyi vurdu ve İBB'den yüklü ihale alan CHP'li milletvekillerinin listesini Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı. İşte o liste, CHP'yi karıştıracak isimlerin bazıları ve detaylar