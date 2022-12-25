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Haberler Galeri Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu'na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu'na verdi
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:51

Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu'na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu'na verdi

Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP'yi ve 6'lı masayı bekleyen karmaşa ve fitili ateşleyen Canan Kaftancıoğlu'nun son hamlesini SABAH okurlarıyla paylaştı. Buna göre Kaftancıoğlu giderayak Ekrem İmamoğlu'na son darbeyi vurdu ve İBB'den yüklü ihale alan CHP'li milletvekillerinin listesini Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı. İşte o liste, CHP'yi karıştıracak isimlerin bazıları ve detaylar

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu’na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu - Kaftancıoğlu üçgeninde CHP'yi karıştıracak 6'lı masada gündemi ve dengeleri değiştirecek bir gelişme daha yaşandı. Fiili il başkanlığı bitecek olan Canan Kaftancoğlu kritik isimlerin olduğu listeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısından öne çıkanlar;

Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu’na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi

Önümüzdeki 10-15 gün hem masada hem de CHP içinde çok sert geçecek. Konya çıkışı da gösterdi ki İmamoğlu durdurulamıyor. Konya operasyonuyla da istediğini elde etmiş görünüyor.

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Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu’na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi

Aynı şeyi Antalya'da da yapmak istemiş ama son günlerde rotayı Kılıçdaroğlu'na çeviren Muhittin Böcek izin vermemiş.

Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu’na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi

Savaşın en sert sürdüğü il ise hiç kuşkusuz İstanbul. Canan Kaftancıoğlu'nun fiili il başkanlığının bu hafta biteceği konuşuluyor.

Son dakika | Kaftancıoğlu İmamoğlu’na son darbeyi vurdu: İhaleci vekil listesini Kılıçdaroğlu’na verdi

Yerine kim gelir bilinmez ama Kaftancıoğlu, giderayak İmamoğlu'na yönelik ithamlarını daha da artırıyor.

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