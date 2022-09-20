Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
07:24
Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar
Son dakika 2023 seçim haberleri: Dar gelirli vatandaşlar için art arda atılan adımlar sonuç verdi. Kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yöneldi. Vatandaş 6'lı masaya güvenmiyor ve "yaparsa yine AK Parti yapar" diyor. Yapılan anketlerden çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı ile milli irade aynı uyum içerisinde yola devam ediyor. Hayat pahalılığı birincil sorun ama vatandaş küresel bir kriz yaşandığının farkında.