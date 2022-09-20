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Haberler Galeri Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:24

Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

Son dakika 2023 seçim haberleri: Dar gelirli vatandaşlar için art arda atılan adımlar sonuç verdi. Kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yöneldi. Vatandaş 6'lı masaya güvenmiyor ve "yaparsa yine AK Parti yapar" diyor. Yapılan anketlerden çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı ile milli irade aynı uyum içerisinde yola devam ediyor. Hayat pahalılığı birincil sorun ama vatandaş küresel bir kriz yaşandığının farkında.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

Son dakika seçim anketi haberleri: AK Partili milletvekilleri, örgütler ile birlikte yaz ayları boyunca sahada sıkı bir çalışma yürüttü. Geçen temmuz ayından itibaren ise sahadaki etkinlikler ilçe ve beldeler üzerinde yoğunlaştı. Milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde parti genel merkezi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya başladı.

Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

2023 SEÇİMLERİ İÇİN NABIZ TUTULDU

Milletvekillerinin raporlarında da yer alan izlenimlerine göre son durumun 6'lı masanın oluşturmaya çalıştığı "biz kazanıyoruz, geliyoruz" havasına uygun olmadığı ortaya çıktı.

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Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

İşte vatandaşın gerçek düşünceleri:

Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

SEÇİMLER İÇİN HAVA DEĞİŞTİ: Milletvekilleri TBMM kapanıp sahaya indiklerinde vatandaşın yaklaşımında bir tereddüt vardı. Bu süre içinde yapılanlar tek tek anlatıldı.

Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

Dar gelirli vatandaşa dönük alınan önlemler, asgari ücret ve kamudaki maaş artışları gibi adımlar ile bu tereddüt ortadan kalktı.

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