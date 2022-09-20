Son dakika | Kararsızların sayısı azalıyor; İşte seçim anketlerinden gelen sonuçlar

Son dakika seçim anketi haberleri: AK Partili milletvekilleri, örgütler ile birlikte yaz ayları boyunca sahada sıkı bir çalışma yürüttü. Geçen temmuz ayından itibaren ise sahadaki etkinlikler ilçe ve beldeler üzerinde yoğunlaştı. Milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde parti genel merkezi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya başladı.