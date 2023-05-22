Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
08:15
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube'da ülkücülük oynarken HDP'li dostları 'DUR' dedi: Daha Selo gelecek!
HDP ile yaptığı işbirliği sonrasında PKK'lıların açıktan destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu bu tutumunun bedelini ilk tur seçimlerini kaybederek ödese de HDP'nin oy tehdidine boyun eğmekten başka çaresi olmadığı için hem HDP'yi yedeğinde tutma hem de 1 haftalığına ülkücülük oynama gibi zor bir yola girdi. Ancak işler Kılıçdaroğlu'nun ve akıl hocalığına yükselttiği Canan Kaftancıoğlu'nun planladığı gibi gitmedi. Onlar az zamanda çok millyetçi oy kazanma planı yaparken Kandil uzantısı dostları buna müsaade etmedi ve tiyatro çabuk bitti.