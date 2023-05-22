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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube'da ülkücülük oynarken HDP'li dostları 'DUR' dedi: Daha Selo gelecek!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 08:15

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube'da ülkücülük oynarken HDP'li dostları 'DUR' dedi: Daha Selo gelecek!

HDP ile yaptığı işbirliği sonrasında PKK'lıların açıktan destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu bu tutumunun bedelini ilk tur seçimlerini kaybederek ödese de HDP'nin oy tehdidine boyun eğmekten başka çaresi olmadığı için hem HDP'yi yedeğinde tutma hem de 1 haftalığına ülkücülük oynama gibi zor bir yola girdi. Ancak işler Kılıçdaroğlu'nun ve akıl hocalığına yükselttiği Canan Kaftancıoğlu'nun planladığı gibi gitmedi. Onlar az zamanda çok millyetçi oy kazanma planı yaparken Kandil uzantısı dostları buna müsaade etmedi ve tiyatro çabuk bitti.

SABAH İNTERNET
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

Son dakika haberler: Yaptığı HDP ortaklığı ile PKK'nın açıkça desteğini alan ve tüm elebaşlarının adeta ona destek için seferber olduğu Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur seçim sonuçlarını görünce girdiği yolun bedelini yediği fark ile net biçimde gördü. Bunun üzerine sözde Ermeni soykırımını kabul eden, devlete katil diyen Canan Kaftancıoğlu ile birlikte birkaç günlüğüne milliyetçilik oynamaya karar veren Kılıçdaroğlu tam da Youtube kanallarında ülkücülük oynayıp imaj tazelemenin peşindeyken HDP'den adeta "Dur bakalım" diyen çıkışlar geldi.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

HDP'NİN KILIÇDAROĞLU DESTEĞİ İŞBİRLİĞİ DE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ VAADi DE DEVAM

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimlere giderken HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tam destek politikası sürüyor. PKK da aynı şekilde elebaşlarını bir bir kamera karşısına çıkararak 'İlk turun şokunu atlattık. Desteğimiz sürüyor' mesajları veriyor.

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

HDP'DEN VAZGEÇMEDEN MİLLİYETÇİ OYLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu hem HDP'yi ve PKK'nın desteğini yanında bulundururken hem de ihtiyacı olan milliyetçi oyları da alıvermek üzerine yaklaşık 8-9 günlük bir ülkücülük tiyatrosu kurdu.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

CANAN ASENA KENDİ DE BOZKURT OLACAKTI!

Bu işin başına da devlete "seri katil" diyen, sözde Ermeni soykırımını kabul eden Canan Kaftancıoğlu'nu getirdi. Kaftancıoğlu sokaklarda "bozkurtlara selam olsun" sloganlarıyla yürürken Kılıçdaroğlu da dijital kısımda imaj düzeltme çabasına girdi

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

TABANINDA ÇÖZÜLME GÖRE HDP TİYATROYA "DUR" DEDİ:
KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ, SELO GELECEK

HDP'li Hasip Kaplan "Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" şeklinde tehditler savurup, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz. 28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek" dedi

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