Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Youtube’da ülkücülük oynarken HDP’li dostları ’DUR’ dedi: Daha Selo gelecek!

Son dakika haberler: Yaptığı HDP ortaklığı ile PKK'nın açıkça desteğini alan ve tüm elebaşlarının adeta ona destek için seferber olduğu Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur seçim sonuçlarını görünce girdiği yolun bedelini yediği fark ile net biçimde gördü. Bunun üzerine sözde Ermeni soykırımını kabul eden, devlete katil diyen Canan Kaftancıoğlu ile birlikte birkaç günlüğüne milliyetçilik oynamaya karar veren Kılıçdaroğlu tam da Youtube kanallarında ülkücülük oynayıp imaj tazelemenin peşindeyken HDP'den adeta "Dur bakalım" diyen çıkışlar geldi.