Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

Giriş Tarihi: 03.07.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 20:03

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hezimete dönüşen seçimler sonrası hesaplaşmalar sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan ayrılmamakta kararlı. Koltuğu bırakmak istemeyen yalnızca kendisi de değil. CHP'nin içinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak bilinen iki grup arasında savaş başladı. İki grubun içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında yaşanan kavga ise kulislere bomba gibi düşmüştü. İşte o Engin Özkoç'a Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevi verildi. Faik Öztrak'ın tepkisi merak ediliyor.