Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Engin Özkoç'a yeni görev! Gözler Faik Öztrak'ta
Giriş Tarihi: 03.07.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 20:03

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Engin Özkoç'a yeni görev! Gözler Faik Öztrak'ta

Cumhuriyet Halk Partisi'nde hezimete dönüşen seçimler sonrası hesaplaşmalar sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan ayrılmamakta kararlı. Koltuğu bırakmak istemeyen yalnızca kendisi de değil. CHP'nin içinde yenilikçiler ve gelenekçiler olarak bilinen iki grup arasında savaş başladı. İki grubun içinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimler yer alıyor. Bu isimlerin başında gelen Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında yaşanan kavga ise kulislere bomba gibi düşmüştü. İşte o Engin Özkoç'a Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevi verildi. Faik Öztrak'ın tepkisi merak ediliyor.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

CHP YANGIN YERİNE DÖNDÜ!

CHP bozguna uğradığı genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tam anlamıyla kaos yerine döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesinin ardından koltuğunu korumak için partiyi yeniden şekillendirmeye başladı. İlk olarak MYK'yı kendine yakın isimlerle yenileyen Kılıçdaroğlu, değişim isteyen Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'lilere parti örgütlerini de kendisine bağlayarak cevap verdi. CHP'de koltuğunu korumak isteyen yalnızca Kılıçdaroğlu değil. Ona yakın isimler arasında da bir savaş var.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

CHP kulisleri, yenilikçileri temsil eden Engin Özkoç ile değişim karşıtı gelenekçileri temsil eden Faik Öztrak arasındaki kavgayı konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun örgütten sorumlu koordinatörlük görevini Engin Özkoç'a vermesi Faik Öztrak'ı sinirlendirmişti. Öztrak, duruma karşı çıkınca Özkoç hesap sormuştu.

CHP'DE BÜYÜK KAOS BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki Faik Öztrak ile Engin Özkoç arasında hesaplaşma başladı. CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre; yenilikçiler ile gelenekçileri temsil eden iki ismin arasındaki kavganın fitili Kılıçdaroğlu'nun Özkoç ataması ile yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

ÖZKOÇ'U ÖRGÜTTEN SORUMLU KOORDİNATÖR YAPTI

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu Ekrem İmamoğlu tehlikesine karşı kendine yakın isimlerle yeniden şekillendirdi. CHP örgütlerini de kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu koruyacağını net şekilde belli etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Engin Özkoç'u bakan yapacaktı. Özkoç, bu nedenle milletvekili adayı gösterilmedi. Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinin ardından Özkoç'un payına örgütten sorumlu genel koordinatörlük düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu ataması ise diğer vazgeçilmezi Faik Öztrak'ı çileden çıkardı.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

ÖZTRAK VE MYK ÖZKOÇ İSMİNE KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a verdiği göreve ilk itiraz Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, Özkoç'un yerine MYK'dan bir ismin bu göreve getirilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. MYK üyeleri de Öztrak'ın fikrine destek verdi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Engin Özkoç’a yeni görev! Gözler Faik Öztrak’ta

ÖZKOÇ HEMEN HESAP SORDU

İl başkanları ve belediye başkanları ile konuşan Özkoç, parti örgütü ile ilgili süreçten bahsetti. Öztrak'ın kendisine karşı çıktığını öğrenmesi üzerine ise zaten anlaşamadığı Öztrak'a hesap sordu. İkilinin arasında gerilimin zirveye ulaştı.

SON DAKİKA