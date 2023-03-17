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Haberler Galeri Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:33

Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

İttifakların iç dengeleri nasıl işliyor? Oyları arttırma hesabıyla milletin kırmızı çizgilerini darmadağın edenler nasıl bir tablo ile karşılaşacak? Mehmet Barlas bugünkü yazısında seçimlerin iki adayıyla ilgili tespit ve analizlerini aktararak "Her açıdan aralarında uçurum mevcut. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizce bu seçimleri kim kazanacak?" diye sordu. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar

MEHMET BARLAS
Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

Seçim yaklaştıkça adaylar, saflar ve ittifaklar netleşiyor. 6'lı koalisyon masasının 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu da bir tarafa not edelim.

Cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıkları da gündemde. Bence bu ittifakların önemi çok abartılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin tavrı aşağı yukarı belli oldu. Falanca ittifak istedi diye insanların siyasi tercihleri değişmez. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyleyebiliriz.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

MUHALİF SEÇMENİN TAMAMI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİR Mİ?

6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun başını çektiği bir grubun hâlâ Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini söyleyebiliriz.

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Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

Dahası, Meral Akşener'in masayı devirdiği gün CHP'lilerden gelen küfür ve hakaretler de unutulmuş değil.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

Babacan, Davutoğlu ve Uysal'ın verdiği desteğin getirisi, götürüsü tartışılır. Saadet Partisi'nde ise sular durulmuyor. Yüzde 1'in altına düşmüş oy oranlarından Kılıçdaroğlu'na kaç oy çıkar bilmiyorum.

Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

HDP'ye gelince... HDP bir siyasi parti değil. Kandil'den emir alan bir yapı var karşımızda. Milletvekilleri listelerinin nerelerde yapıldığını da sanırım söylememe gerek yok. Örgüt disiplini içerisinde oy verecekler.

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