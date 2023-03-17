Son dakika | Kılıçdaroğlu’nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?

Seçim yaklaştıkça adaylar, saflar ve ittifaklar netleşiyor. 6'lı koalisyon masasının 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu da bir tarafa not edelim.

Cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıkları da gündemde. Bence bu ittifakların önemi çok abartılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin tavrı aşağı yukarı belli oldu. Falanca ittifak istedi diye insanların siyasi tercihleri değişmez. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyleyebiliriz.

