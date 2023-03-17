Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
08:33
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun oy hesabıyla sınırları aşma fikri tutacak mı? Seçimi kim kazanır?
İttifakların iç dengeleri nasıl işliyor? Oyları arttırma hesabıyla milletin kırmızı çizgilerini darmadağın edenler nasıl bir tablo ile karşılaşacak? Mehmet Barlas bugünkü yazısında seçimlerin iki adayıyla ilgili tespit ve analizlerini aktararak "Her açıdan aralarında uçurum mevcut. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizce bu seçimleri kim kazanacak?" diye sordu. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar