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Haberler Galeri Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı
Giriş Tarihi: 11.06.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 07:56

Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

Son dakika haberler: CHP'de duyanların kulaklarına inanamadığı cümleleri kurarak seçimde aldığı yenilginin faturasını köylü ve kasabalı vatandaşlara kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor. Seçimi kaybetmesinden köylüyü sorumlu tutan Kılıçdaroğlu bu kitleyi okuma yazma, cehalet, gündemi takip etme gibi konularda suçlaması da milyonları şaşkına çevirdi. Seçimden önce kendisine "Çiftçi kemal" dedirten Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve söylediklerine kimse inanamadı.

HARUN SEKMEN
Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Sözcü TV'de katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin nedeninin köylü kesimden oy alamaması olduğunu belirterek "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.

Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

KİMSE KULAKLARINA İNANAMADI!

Köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etti.

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Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimde yaşayan vatandaşları küçümsemesi büyük tepkiyle neden olurken, sosyal medyada, "Tuvalet terliği de gelse alırız diyorlardı. Bay Kemal bir tuvalet terliği bile etmediğini ne zaman anlayacak. Durum böyleyken suçu kendinde aramak yerine yine millete fatura kesmeye kalkmış" yorumları yapıldı.

Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

FATURAYI KÖYLÜYE KESTİ

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: Bilmem kaçıncı kez seçim kaybetmiş genel başkan bu akşam köylülerimizi hakir görerek mağlubiyetinin sebebini onlara bağlamış. Biz de 'Köylü milletin efendisidir' diyelim; başka da bir şey demeyelim...

Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık: Malatya'm, Türkiye'nin en önemli ve büyükşehir olan kentlerinden biridir. Oylarımızı demokrasiden yana kullanıp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.96 oy verdik. Malatya'mız; kırsalı, köyleri, ilçeleri ve beldeleri ile sizin anlamadığınız ve anlayamayacağınız 'Anadolu irfanı'nın yaşandığı ferasetli kenttir. Başarısızlığınızın ve 13 yenilginizin sebebi başta siz ve sizin zihniyetinizdir. Aziz milletimizi hor göremezsiniz. Köylerde, kasabalarda ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı asla hor göremez, oylarını 500 liraya satan insanlar olarak aşağılayamazsınız.

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