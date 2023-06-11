Giriş Tarihi: 11.06.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
07:56
Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı
Son dakika haberler: CHP'de duyanların kulaklarına inanamadığı cümleleri kurarak seçimde aldığı yenilginin faturasını köylü ve kasabalı vatandaşlara kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor. Seçimi kaybetmesinden köylüyü sorumlu tutan Kılıçdaroğlu bu kitleyi okuma yazma, cehalet, gündemi takip etme gibi konularda suçlaması da milyonları şaşkına çevirdi. Seçimden önce kendisine "Çiftçi kemal" dedirten Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve söylediklerine kimse inanamadı.