Son dakika | Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık: Malatya'm, Türkiye'nin en önemli ve büyükşehir olan kentlerinden biridir. Oylarımızı demokrasiden yana kullanıp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.96 oy verdik. Malatya'mız; kırsalı, köyleri, ilçeleri ve beldeleri ile sizin anlamadığınız ve anlayamayacağınız 'Anadolu irfanı'nın yaşandığı ferasetli kenttir. Başarısızlığınızın ve 13 yenilginizin sebebi başta siz ve sizin zihniyetinizdir. Aziz milletimizi hor göremezsiniz. Köylerde, kasabalarda ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı asla hor göremez, oylarını 500 liraya satan insanlar olarak aşağılayamazsınız.

