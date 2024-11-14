Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
08:41
SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel'den itiraf ve neşter!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, halkın parasını projeye değil konsere yatırdı. Ankara büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere ödediği fahiş ücretlere tepki yağdı. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de itiraf gibi bir açıklama yaptı. Belediyelerin keyfi tutumunu ortadan kaldırmak için yeni kuracakları sistemi açıkladı.