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Haberler Galeri SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel'den itiraf ve neşter!
Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:41

SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel'den itiraf ve neşter!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, halkın parasını projeye değil konsere yatırdı. Ankara büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere ödediği fahiş ücretlere tepki yağdı. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de itiraf gibi bir açıklama yaptı. Belediyelerin keyfi tutumunu ortadan kaldırmak için yeni kuracakları sistemi açıkladı.

ANKARA
SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, seçildikleri günden bu yana tek bir projeye imza atmadı. Halkın parasını ise konserlere harcadı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere ödediği fahiş ücret skandalı patladı. Mansur Yavaş yönetiminin 29 Ekim'de sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon TL'lik ödeme yapmasına ise tepki yağdı.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

Konserlere ödenen ücretler hakkında soruşturma başlatılırken skandal CHP'yi de karıştırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam televizyon ve gazete temsilcileri ile bir araya gelirken gündeminde fahiş konser ücretleri vardı.

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SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

Ödenen ücretlere yönelik rahatsızlığın farkında olduklarını dile getiren Özel, "Bu kadar farklı fiyatlar oluyor, bu nasıl oluyor? Sorular havada uçuşuyor" ifadelerini kullandı. Belediyelerdeki fahiş konser harcamalarının önüne geçebilmek için yeni bir sistemi hayata geçirmek istediklerini dile getiren Özel, böylelikle belediyelerin keyfi olarak konser belirleyip harcama yapamayacağını anlattı.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

KONSER HARCAMALARI ARAŞTIRILACAK

Konser harcamalarını, "Burası çok karmaşık, denetimsiz bir alan" diyerek tanımlayan Özel, "Eşgüdüm, eğitim ve denetimlerini yaptığımız bir alanımız var. SODEM diye. SODEMSEN diye sosyal demokrat belediyelerin birlikte oluşturdukları işveren sendikası var. Bu iki yapıya birden çalışmaları için talimat verdim. 'Seçildiğinizden beri hangi konseri yaptınız? Bu konserin sözleşmesi ne? Ne para ödediniz?' Bilgi istedik" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

KONSER İSTEYEN SODEM'E DANIŞACAK

23 Nisan'dan önce sanatçılarla, sanatçıların aracı şirketleriyle, menajerleriyle yeni sistemi konuşup CHP'li belediyeler için bir standardizasyon getireceklerini kaydeden Özel, sözlerine şöyle devam etti:

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