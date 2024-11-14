SON DAKİKA... Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri tepki çekmişti: Özgür Özel’den itiraf ve neşter!

KONSER HARCAMALARI ARAŞTIRILACAK

Konser harcamalarını, "Burası çok karmaşık, denetimsiz bir alan" diyerek tanımlayan Özel, "Eşgüdüm, eğitim ve denetimlerini yaptığımız bir alanımız var. SODEM diye. SODEMSEN diye sosyal demokrat belediyelerin birlikte oluşturdukları işveren sendikası var. Bu iki yapıya birden çalışmaları için talimat verdim. 'Seçildiğinizden beri hangi konseri yaptınız? Bu konserin sözleşmesi ne? Ne para ödediniz?' Bilgi istedik" şeklinde konuştu.