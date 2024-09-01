Son dakika | Mavi Vatan’a yüzen milli kale geliyor: İşte müthiş özellikleri

MUG su altı hacmi ile donanmanın gözbebeği ilk İHA gemisi Anadolu'nun 2 katı hacme ulaşacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen programda "TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi. Şimdi onun daha büyüğünün, yani uçak gemimizin şu anda hazırlıkları yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.

İKİ PİST BULUNACAK

285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip olması planlanan MUG, 46 km hıza ulaşabilecek.

MUG'da bir kısa, bir de uzun pist bulunacak.

Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak.

Uzun pist ise Hürjet'in donanma versiyonu ile KAAN, KIZILELMA'nın iniş kalkışına tahsis edilecek.

MUG'un tasarımında, hava araçlarının kendi motor güçleri ile rampadan kalkışını sağlayan model tercih edildi. İngiliz ve Rus uçak gemilerinde yıllardır kullanılan bu sistemler ülkelerin milli savunma önceliklerine göre ve harekât kabiliyeti gözetilerek belirleniyor.

İnsanlı ve insansız uçaklar özel yapım eğimli pistten kalkış yaptıktan sonra, inişte ise kancalı durdurma sisteminden yararlanacak.