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Haberler Galeri Son dakika | Meral Akşener'in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:01

Son dakika | Meral Akşener'in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaları yazan metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti. SABAH'a konuşan Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini söyledi.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

İYİ Parti'de önemli görevlere imza atan Hasan Sami Özvarinli, 4 yıl Genel Başkan Başdanışmanlığı yaptı. Akşener'in meclis grubunda yaptığı konuşmalarının metinlerini de yazan Özvarinli, memleketi Kaşseri'nin Kocasinan İlçesinden belediye başkanı adayı da oldu. Son olarak, Kayseri'den milletvekilliği aday adayı olan Özvarinli'ye listelerde yer verilmedi.

Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Partisinden istifa eden Özvarinli, AK Parti'ye katıldı. Parti rozeti, önceki gün Kayseri'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından takılan Özvarinli, istifasının perde arkasını SABAH'a anlattı.

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Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

"MAİL DEFTERİMİ AÇARIM"

Milli-manevi değerler ışığında ve Türkiye Cumhuriyetinin FETÖ bağlantılı insanlara teslim edilmesi durumunda bir daha eski haline dönememe kaygısıyla AK Parti'ye geçtiğini belirten Özvarinli, "4 yıldır Meral Akşener'in grup konuşmalarını yazan metin yazarlarından biriyim. 13 Mart itibariyle grup danışmanlığından istifa ettim. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp öyle şeyler olmadı derlerse mail defterimi açarım.

Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım. Çünkü ben Türk milleti için oradaydım. Çok değişik ve çirkin şeyler yaşandı.

Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

FETÖ İYİ PARTİ'Yİ ESİR ALDI

En acısı ve inanılmazı ise FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.

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