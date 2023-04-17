Son dakika | Meral Akşener’in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı

"MAİL DEFTERİMİ AÇARIM"

Milli-manevi değerler ışığında ve Türkiye Cumhuriyetinin FETÖ bağlantılı insanlara teslim edilmesi durumunda bir daha eski haline dönememe kaygısıyla AK Parti'ye geçtiğini belirten Özvarinli, "4 yıldır Meral Akşener'in grup konuşmalarını yazan metin yazarlarından biriyim. 13 Mart itibariyle grup danışmanlığından istifa ettim. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp öyle şeyler olmadı derlerse mail defterimi açarım.