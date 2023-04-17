Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
08:01
Son dakika | Meral Akşener'in en yakınındaki isim açıkladı: FETÖ partiyi esir aldı
İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaları yazan metin yazarlarından Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti. SABAH'a konuşan Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini söyledi.