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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın' uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:54

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Bu saatlerde dışarı çıkmayın' uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Son dakika hava durumu raporuna göre özellikle üç büyük şehir için önemli uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu aşırı sıcaklıklarla birlikte yağış uyarısında bulundu. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34 ve İzmir'de 32-34 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde ise sürpriz yağışlar bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporu...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

TÜRKİYE'NİN BİR TARAFI KAVRULACAK BİR TARAFI YAĞIŞ ALTINDA!

Son dakika hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına dek kuzey sahil bölgeler haricinde ülke genelinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor..

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Adana'da 34-35, Antalya'da 29-30, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında olacak.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

11.00-16.00 ARASINA DİKKAT!

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

İÇ VE ORTA KESİMLERDE YAĞIŞ

Yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre iç kesimler ve orta kesimlerde yağış bekleniyor.

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