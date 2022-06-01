SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
09:54
Son dakika hava durumu raporuna göre özellikle üç büyük şehir için önemli uyarılar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu aşırı sıcaklıklarla birlikte yağış uyarısında bulundu. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34 ve İzmir'de 32-34 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde ise sürpriz yağışlar bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporu...