SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’Bu saatlerde dışarı çıkmayın’ uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Tahmin raporlarına göre hava sıcaklıkları İstanbul'da 28-31, Ankara'da 31-34, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Adana'da 34-35, Antalya'da 29-30, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında olacak.