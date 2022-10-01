Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak.

TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek.

TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelerde birçok madde görüşülecek. Milyonları ilgilendiren haberlerin Meclis'ten beklendiği bu hafta EYT, kur koruma, fatura destekleri için tarihler ve miktarlar belli olacak.