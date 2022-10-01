Giriş Tarihi: 01.10.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
07:36
Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!
Son dakika EYT, kur korumalı mevduat ve KYK haberleri: Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak
EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. İşte TBMM'den son dakika haberleri