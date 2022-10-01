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Haberler Galeri Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!
Giriş Tarihi: 01.10.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 07:36

Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

Son dakika EYT, kur korumalı mevduat ve KYK haberleri: Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak. TBMM'de KYK'dan fatura desteğine, kur korumalı hesaplardan EYT'ye birçok konu görüşülecek. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak
EYT düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak. İşte TBMM'den son dakika haberleri

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

Seçimlerden önce son yasama yılı olacak olan 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nda TBMM'nin gündemi yoğun olacak.
TBMM'deki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek.

TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelerde birçok madde görüşülecek. Milyonları ilgilendiren haberlerin Meclis'ten beklendiği bu hafta EYT, kur koruma, fatura destekleri için tarihler ve miktarlar belli olacak.

Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı açış konuşmasını yapacak. TBMM'nin açılışı dolayısıyla Genel Kurul'un ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

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Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

İLK SIRADA DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VAR

TBMM'nin yeni yasama yılında ilk olarak kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırılacak. Ayrıca ilk hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.

Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan "torba kanun" teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konular da yer alacak.

Son dakika | Milyonların beklediği haberler bu hafta; EYT ve fatura desteği geliyor, kur koruma uzatılıyor!

SON DAKİKA | EYT GELİYOR; YIL BİTMEDEN TAMAMLANMIŞ OLACAK

EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek.

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