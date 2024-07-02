Giriş Tarihi: 02.07.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
20:11
SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular
SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda, ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, kameraların karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor.