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Haberler Galeri SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular
Giriş Tarihi: 02.07.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 20:11

SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda, ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, kameraların karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor.

SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, sona erdi. Toplantıda birçok kritik konu masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, kritik toplantının ardından Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'na başarılar diliyorum. Görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum.

Aziz milletimizin Kurban Bayramını tekrar tebrik ediyorum.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla vatandaşlarımız tatil bölgelerine gönül huzurluğu içinde gitti. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güven içinde yapmasını sağlayan tüm güvenlik personelimize teşekkür ediyorum. Yurt içinde ve dışında görev yapan tüm kahraman askerlerimizi gözlerinden öpüyorum.

SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Yaz mevsiminin her geçen yıl daha kurak ve sıcak geçmesiyle yangın riski de artıyor. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını biliyoruz.

Tek bir ağacın bile zarar görmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda örnek adımlar attık. Sadece filomuzdaki araç sayısını artırmadık. Üzerindeki ekipmanlar için en iyi teknolojiyi kullandık. Hali hazırda 14 Bayraktar TB2 ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz.

4744 havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hemen karşılıyoruz. Pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır.

Yangınlara karşı cansiparane mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.

En ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

SON DAKİKA: Milyonların gözü Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı sona erdi: İşte masadaki konular

"1 TRİLYON 364 MİLYAR LİRA TARIM DESTEĞİ VERDİK"

Türkiye'nin tarım alanında son 21 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla ortaya koyduk. Hükümetlerimizin tarım politikalarını eleştirenler ön yargıyla hareket etmektedir. Bunlar ne ülkemizi tanıyor ne de dünyayı takip ediyor. Tarım konusunda istismar malzemesi olarak bakıyor. Bedava traktör vadedip sonrasında işi pişkinliğe vuruyorlar.

Bunlar dalga konusu yapılacak konular değildir. Ülkemiz için stratejik bir sektördür. Çiftçi kardeşlerimizin alın terlerinin hakkını daima vermeye çalıştık. 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024'te 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak.

YAŞ ÇAY ALIM VE BUĞDAY FİYATLARI

Yaş çay alım fiyatının Yanında üreticilerimize destekleme primi verilmesi uygulamasını ilk kez biz başlattık. Yeni çay fabrikaları yaparak Çaykur'un kapasitesini biz artırdık.

Buğday fiyatlarında ise dünya piyasasının bir hayli üzerindeyiz. TMO alım fiyatı desteklerle birlikte ton başına 359 dolar olup dünya fiyatlarından 89 dolar yüksektir.

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