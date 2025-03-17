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Haberler Galeri SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:12

SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

Son dakika haberi: Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tumlucalı'nın eşi, üvey kızının da arasında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

Son dakika haberi: İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de geçtiğimiz yıl çökertmişti. 9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

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SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tumlucalı ve aralarında eşi, üvey kızının da olduğu 7 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

Şüpheliler hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerin 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

İÇOM ADINA FAALİYETTE BULUNDULAR

Şüphelilerin İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi.