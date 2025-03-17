Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:12
SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu
Son dakika haberi: Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tumlucalı'nın eşi, üvey kızının da arasında olduğu 7 şüpheli hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.