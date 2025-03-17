SON DAKİKA | MİT, MOSSAD’ın Avrupa hücresini çökertmişti! Soruşturma tamamlandı: Aile boyu casusluğun cezası belli oldu

Son dakika haberi: İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de geçtiğimiz yıl çökertmişti. 9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.



