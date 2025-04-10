Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:40
SON DAKİKA | MİT tarafından çökertilmişti! MOSSAD’ın aile boyu casusluk ağına ceza yağdı
Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılan aile boyu casusluk şebekesi hakkında mahkeme kararını verdi. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı İsrail Gizli Servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren casusluk şebekesine yönelik yapılan yargılamada Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.