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Haberler Galeri Son dakika: MİT'in MOSSAD'a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:42

Son dakika: MİT'in MOSSAD'a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

Son dakika haberi: MİT'in, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Mossad yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paketine de SABAH ulaştı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun yeni ayrıntılarına SABAH ulaştı.

Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...
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Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan kargo paketinin içerisinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.

Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

FATİH'TEKİ İŞYERİNE GÖNDERİLDİ
Edinilen bilgilere göre, İsrail'in hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 isim içerisinde yer alan kişiye gönderilen tehdit içerikli paket 31 Aralık 2021 tarihinde, hedef şahsın İstanbul Fatih'teki iş yerine gönderildi. İşyerindeki çalışanlara, paketin evine gönderilmesini söylemesi üzerine paket eve gönderildi.

Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

Bilgisayar ortamında hazırlanmış tehdit içerikli notla birlikte gönderilen not sonrası, hedef şahıs soluğu savcılıkta aldı ve kendisine bu notu gönderenlerden şikayetçi oldu.

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