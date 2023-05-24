Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
06:42
Son dakika: MİT'in MOSSAD'a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...
Son dakika haberi: MİT'in, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Mossad yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paketine de SABAH ulaştı.