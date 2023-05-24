Son dakika: MİT’in MOSSAD’a düzenlediği dev operasyonda yeni gelişme! Kurşun ve beyaz gül detayı...

FATİH'TEKİ İŞYERİNE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 isim içerisinde yer alan kişiye gönderilen tehdit içerikli paket 31 Aralık 2021 tarihinde, hedef şahsın İstanbul Fatih'teki iş yerine gönderildi. İşyerindeki çalışanlara, paketin evine gönderilmesini söylemesi üzerine paket eve gönderildi.



