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Haberler Galeri SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri
Giriş Tarihi: 18.08.2024 04:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 06:36

SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ | Türkiye'de son günlerde yaşanan sıcak hava ve kuraklığın da etkisiyle birçok notkada orman yangınları çıktı. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Manisa ve Uşak'taki orman yangınları rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangına ilk andan beri müdahale sürerken devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölgede incelemeler yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek." dedi. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı." ifadeleri kullandı. İşte dakika dakika yangın bölgelerinden son durum...

SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.

SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri

İşte dakika dakika yangın bölgelerinden son durum

03.26: İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

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SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri

00.39: Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Sandal köyü yakınlarında, orman yangını bölgesinde incelemede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, yangın bölgesinde çalışan tüm personele teşekkür etti.

Yerlikaya, Türkiye'nin son günlerde orman yangılarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yeşil vatanın kurtarılması için çalışıldığını söyledi.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya şüphelilerle ilgili tespitlerini Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını ve zanlıları adalete teslim ettiklerini aktaran Yerlikaya, herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Ormanlara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada, bu coğrafyada en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Azerbaycan'dan gelen 12 tonluk söndürme uçağının İzmir yangınında çalışacağını hatırlatan Yerlikaya, İzmir ve Bolu'daki bazı yangın bölgelerinde ön hasar tespitlerini tamamladıklarını, pazartesi günü öğlene kadar bunların kesin sonuçlarını bitirip, yangından zarar gören vatandaşlara AFAD olarak gereken yardımları ulaştırıp, destek ödemelerini yapacaklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, yangının etkilediği illere ilk destekleri gönderdiklerini aktararak, "13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum." dedi.

SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri
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SON DAKİKA | Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum gelişmeleri

23.12: Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için TSK'ya ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8'e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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