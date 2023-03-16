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Haberler Galeri Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:29

Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

PKK elebaşlarının günlerdir methiyeler düzdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı masa ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine tam da milletin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık verecek. 6'lı koalisyon masasında hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.

ANKARA
Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.

Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

MİLLET ŞEHİTLERİNİ ANARKEN KILIÇDAROĞLU HDP'DE OLACAK

Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.

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Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

PKK ÖVDÜ, HDP ÇAĞIRDI, O DA GİDİYOR

PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaret 2 gün içinde gerçekleşiyor.

Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim" demişti.

Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

MASAYA OTURMAYA MECBUR KALDI

Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı cumartesi günü atmaya hazırlanıyor.

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