Giriş Tarihi: 16.03.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
08:29
Son dakika | PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
PKK elebaşlarının günlerdir methiyeler düzdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı masa ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin davetine tam da milletin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık verecek. 6'lı koalisyon masasında hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.