Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ'cünün son hali
Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 07:18

Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ'cünün son hali

Son dakika haberler: FETÖ'nün firari isimlerinden Cevheri Güven'i Almanya'da görüntülemeyi başaran SABAH, bu kez İsveç'te başka bir FETÖ'cü ismin izini buldu. SABAH ekibi, Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt'u, İsveç'in başkenti Stockholm'de görüntüledi. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

Son dakika haberler: SABAH Özel İstihbarat ekibi, yurt dışına kaçan FETÖ'nün firari isimlerinin izini sürmeye devam ediyor. Geçen ay, örgütün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaiyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da saklandığı adreste bularak görüntüleyen SABAH, bu kez çok kritik bir ismin izine ulaştı.

Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

SON DAKİKA | ABDULLAH BOZKURT'UN İZİ BULUNDU

O isim, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan FETÖ imamlarından Abdullah Bozkurt...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.



Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

TOP SAKAL BIRAKMIŞ

SABAH ekibi, uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit etti.

Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

Bunun üzerine bölgeye giden ekibimiz, Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirledi.

SON DAKİKA