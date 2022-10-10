Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ’cünün son hali

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.







