Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
07:18
Son dakika | SABAH Karlov suikastının planlayıcısını buldu! İşte o FETÖ'cünün son hali
Son dakika haberler: FETÖ'nün firari isimlerinden Cevheri Güven'i Almanya'da görüntülemeyi başaran SABAH, bu kez İsveç'te başka bir FETÖ'cü ismin izini buldu. SABAH ekibi, Karlov suikastının planlayıcısı Abdullah Bozkurt'u, İsveç'in başkenti Stockholm'de görüntüledi. Bozkurt'un tanınmamak için giyim tarzını değiştirdiği ve top sakal bıraktığı görüldü