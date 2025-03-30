Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
06:47
SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir kültür etkinliği ihalesi, 4 yıl sonra yolsuzluk soruşturmasına konu oldu. SABAH'ın 2020 yılında manşetten duyurduğu haberde, 17 yazarın katılacağı söyleşi için belediye kasasından 987 bin lira ödendiği ancak ne etkinliğin yapıldığı ne de yazarların bundan haberdar olduğu belirtilmişti.