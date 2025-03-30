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Haberler Galeri SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 06:47

SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan bir kültür etkinliği ihalesi, 4 yıl sonra yolsuzluk soruşturmasına konu oldu. SABAH'ın 2020 yılında manşetten duyurduğu haberde, 17 yazarın katılacağı söyleşi için belediye kasasından 987 bin lira ödendiği ancak ne etkinliğin yapıldığı ne de yazarların bundan haberdar olduğu belirtilmişti.

Muhammed UZUN
SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

Son dakika haberi: SABAH'ın 2020 yılında manşetine taşıdığı "Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun" başlıklı haber, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasına girdi.

SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleyle ilgili sorular yöneltildi.

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SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi.

SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

İHALE YAPILDI, ETKİNLİK OLMADI

28 Kasım 2020'de yayımladığımız haberde; 2016 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür ve Sanat Etkinliği" ihalesiyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

Habere göre, 23 Kasım 2016'da yapılan açık ihaleyi, 987 bin 830 TL teklif veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin tanınmış kalemlerinden 17 yazarın söyleşilere katılması planlandı.