SON DAKİKA | SABAH’ın manşeti yolsuzluk dosyasına girdi! Ekrem İmamoğlu’na ‘hayali söyleşi’ ihalesine cevap veremedi

Habere göre, 23 Kasım 2016'da yapılan açık ihaleyi, 987 bin 830 TL teklif veren Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin tanınmış kalemlerinden 17 yazarın söyleşilere katılması planlandı.



