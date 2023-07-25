Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.