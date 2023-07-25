Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca İlaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirtti. Yerli üretici korumaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Koca, "Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik" dedi.