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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:55

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca İlaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirtti. Yerli üretici korumaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Koca, "Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik" dedi.

Fatma GÖKSU
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

İLAÇ FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İlaç fiyatlarındaki güncellemenin sebebini açıklayan Bakan Koca şunları söyledi:

"Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta Euro kurunun Türk lirası karşılığı 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken Euro'yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30'larda."

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

"ENDİŞE ETMEYİN AŞIMIZ VAR"

Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! ’Hepatit A aşısı yok’ iddialarına son nokta

Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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