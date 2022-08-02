Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:55
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
09:55
SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5'inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...
Son dakika haberine göre; Milli Muharip Uçak için kritik öneme sahip olan, "Radar Kesit Alanı Test Tesisi" için harekete geçildi. Dünyanın 5'inci büyüğü olacak tesis 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak" dedi.