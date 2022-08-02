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Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:55

SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5'inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

Son dakika haberine göre; Milli Muharip Uçak için kritik öneme sahip olan, "Radar Kesit Alanı Test Tesisi" için harekete geçildi. Dünyanın 5'inci büyüğü olacak tesis 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak" dedi.

SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5’inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin yapılacağı bir tesis kuracak.

SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5’inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu kapasite ve kabiliyetle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük radar kesit alanı test tesisi olacak tesis, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak.

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SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5’inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.

SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5’inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

SON DAKİKA: Savunma sanayiinde dev adım: Dünyanın 5’inci büyüğü olacak! Milli Muharip Uçak için kritik nokta...

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti. Kotil, şunları kaydetti:

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