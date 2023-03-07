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Haberler Galeri Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 15:58

Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberleri:14 Mayıs'ta yapılacak seçim için kararın nasıl alınacağına ve seçim takvimine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart'ta seçim kararı alacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmi olarak başlayacak. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararın İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 şehrin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı ifade edildi. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından ardından yaptığı açıklamada 10 Mart itibariyle seçim kararı alacağız dedi. Bu kararla resmi olarak seçim süreci başlayacak. Normalde bu kararın 48 saatte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor, Ancak Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi kararın hemen ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, afet bölgesine ilişkin merak edilen sorular var. Afetin vurduğu 11 il ve 62 ilçede YSK heyeti incelemeleri tamamladı. Yapılan incelemelere göre afet bölgesinde seçim yapılmasına engel bir durum yok. Afet bölgesinden ayrılan vatandaşların, nüfus müdürlüklerine giderek nüfus kayıtlarını aldırması gerekiyor.

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Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

VEKİL SAYILARINDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Deprem sonrası 11 ilde seçime yönelik nasıl bir uygulama olacağı tartışıldı. Deprem sonrası evi yıkılan, ağır hasar alan ve şehrini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için her ihtimal masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle şehirlerdeki göç sebebiyle milletvekili sayısı tartışmaları da gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Deprem bölgesindeki vekil sayısını düşürmek yerine var olan sayıyı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek.

Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları | Video

Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

SEÇİM TARİHİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak tarihli AK Parti Grup toplantısında seçim tarihi için 'yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta olması durumunda seçim süreci nasıl işleyecek? Başkan Erdoğan seçim kararı için 10 Mart'ı işaret etti.

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