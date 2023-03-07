Son dakika: Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları...

VEKİL SAYILARINDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK

Deprem sonrası 11 ilde seçime yönelik nasıl bir uygulama olacağı tartışıldı. Deprem sonrası evi yıkılan, ağır hasar alan ve şehrini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için her ihtimal masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle şehirlerdeki göç sebebiyle milletvekili sayısı tartışmaları da gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Deprem bölgesindeki vekil sayısını düşürmek yerine var olan sayıyı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek.

Seçim takvimi nasıl işleyecek? Hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları | Video