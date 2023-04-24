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Haberler Galeri SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:24

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala son anket verileri. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sunduğu proje ve vizyonun vatandaşta karşılık bulduğu son bir ayda Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını artırdığı da gözlendi.

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime günler kala ankletler de netleşmeye başladı. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor.

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

ERDOĞAN İK TURDA KAZANIYOR

Son verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51,4 oy oranında. En yakın rakibi CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise 41,8.

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SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURDA NE OLUR?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu.

Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Başkan Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,5 olarak gözlemlendi.

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALIYOR?

Araştırmada partilerin oy oranları da tespit edildi. Ankete göre AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde gözüküyor. AK Parti 41,1 iken en yakın rakibi CHP 25,4 oranına sahip.

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

İYİ PARTİ BARAJI GEÇEMİYOR
İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı.

İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı.

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