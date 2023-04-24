Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:24

SON DAKİKA | Seçime günler kala son anket! Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor, AK Parti açık ara önde

Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala son anket verileri. Areda Survey tarafından yapılan son araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti ise milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyken Cumhur İttifakı da yüzde 50'yi aşıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sunduğu proje ve vizyonun vatandaşta karşılık bulduğu son bir ayda Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını artırdığı da gözlendi.