Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
07:35
Son dakika | Sınır'da terör ve kaçağa blokaj; Yüzde 73'ü tamamlandı
Son dakika: Sınır komşusu olduğumuz ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Bölge 6 alanda onlarca tedbirle 24 saat esasıyla denetim altında. Sınır hattı İnsanlı-insansız gözetleme kuleleri, panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri ile donatıldı.