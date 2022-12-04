Türk askeri, 'Pençe-Kılıç Operasyonu' ile Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başlarına yıkarken harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerin sızma girişimini ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı. Sınır komşusu olduğumuz ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Sadece duvar inşa ederek değil, duvarın yanında devriye yolu, aydınlatma sistemi, insanlı-insansız gözetleme kuleleri, tel çit-panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı-zırhsız devriye araçları, İHA ve SİHA'lar, elektronik ve termal gözetleme sistemleri ile sınırdan adeta kuş uçurtmuyor.