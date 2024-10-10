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Haberler Galeri SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 06:28

SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eylül ayında düzenlediği ve '14 milyar Türk lirası kamu zararı oluştuğu' gerekçesiyle tartışmalara neden olan Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesinde, yeni bir skandal ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer ilgililer hakkında ihaleden bir gün önce 'fesat karıştırıldı' şikâyeti üzerine savcılık inceleme başlattı.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, savcılığın konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde "Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı. İhale, "açık ihale" usulüne göre yapıldı. İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi.

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SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile AGA Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı. Ancak İhale 6 Nisan 2024 tarihinde iptal edildi.

SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

AÇIK İHALEYE KATILANLAR PAZARLIĞA DAVET EDİLMEDİ

5 Nisan'da 8 milyar 313 milyon TL en düşük teklifin verildiği ancak İBB tarafından iptal edilen ihale bu kez 26 Eylül'de pazarlık usulü ile yapıldı.

SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ancak açık ihaleye katılan ve teklif veren bu firmaların hiç biri pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye davet edilmedi. Söz konusu firmalar pazarlık usulü ile yapılan ihaleye talip olduklarını dilekçe ile İBB'ye bildirdi. Ancak firmalar buna rağmen ihaleye davet edilmedi.

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