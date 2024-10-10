Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
06:28
SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eylül ayında düzenlediği ve '14 milyar Türk lirası kamu zararı oluştuğu' gerekçesiyle tartışmalara neden olan Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesinde, yeni bir skandal ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu ve diğer ilgililer hakkında ihaleden bir gün önce 'fesat karıştırıldı' şikâyeti üzerine savcılık inceleme başlattı.