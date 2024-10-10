SON DAKİKA: Skandal ihaleye fesat karıştı! Savcılık harekete geçti: İBB ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ancak açık ihaleye katılan ve teklif veren bu firmaların hiç biri pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye davet edilmedi. Söz konusu firmalar pazarlık usulü ile yapılan ihaleye talip olduklarını dilekçe ile İBB'ye bildirdi. Ancak firmalar buna rağmen ihaleye davet edilmedi.