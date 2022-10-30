Giriş Tarihi: 30.10.2022 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2022
08:08
Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar
Son dakika TOGG haberleri: Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Bakşan Recep Erdoğan, "İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir" dedi. Erdoğan yerli otomobilin fiyatı ve ne zaman açıklanacağıan ilişkin de önemli bilgiler aktardı. İşte TOGG'un fiyatından üretim serüvenine tüm macerası ve seri üretim yerli aracın son hali