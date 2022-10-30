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Haberler Galeri Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar
Giriş Tarihi: 30.10.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 08:08

Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Son dakika TOGG haberleri: Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Bakşan Recep Erdoğan, "İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir" dedi. Erdoğan yerli otomobilin fiyatı ve ne zaman açıklanacağıan ilişkin de önemli bilgiler aktardı. İşte TOGG'un fiyatından üretim serüvenine tüm macerası ve seri üretim yerli aracın son hali

Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Son dakika TOGG haberleri: Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu. Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı.

Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Başkan Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

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Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ortakları ve paydaşlarına teşekkür etti.

Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayan Erdoğan, "Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde, milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabb'ime sonsuz hamd-ü senalar ediyorum.

Son dakika | TOGG banttan indi, hayal gerçek oldu; İşte tarihi günden geriye kalanlar

Evet, millet olmak demek; aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir." diye konuştu.

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