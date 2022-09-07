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Haberler Galeri SON DAKİKA | Türkiye 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!
Giriş Tarihi: 07.09.2022 00:29 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 00:36

SON DAKİKA | Türkiye 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

Son dakika haberi... Türkiye, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık vaadi' sonrası muhalefet ittifakında yaşanan krizi konuşuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'CHP'ye rest' niteliğindeki açıklamaları sonrası bir dikkat çeken çıkış da Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Yavuz Ağıralioğlu, milyonların merak ettiği 'HDP ve 6'lı masa' sorusuna yanıt verdi.

SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

Son dakika haberi: 6'lı masadaki 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi başka bir boyuta taşındı. Yavuz Ağıralioğlu, HDP ve 6'lı muhalefet ittifakı ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

Yavuz Ağıralioğlu, "HDP 6'lı masada olursa o masadan kalkar mısınız?" sorusuna, "Evet. Genel Başkanımız söyledi. Ben de tekrar ifade edeyim. Bizim olduğumuz yerde bu şartlarda bu dil ile memleket yönetiminde hiçbir şekilde meşruiyet içerisinde bulunamazlar." dedi.

SON DAKİKA | HDP'ye bakanlık vaadi krizinde yeni perde! Yavur Ağıralioğlu net konuştu: O masadan kalkarız | Video

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SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

Yavuz Ağıralioğlu Gürsel Tekin'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

*Gürsel Bey'in bayram değil seyran değil, aklına geleni konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor. Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kiminle mesafeli olacağımıza kendisi karar veren bir partiyiz.

SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

*Diğer partilerin kiminle partner olacaklarına da karışmıyoruz. İnsanlar istedikler siyasi dil ile istedikleri siyasi partner ile ortaklık yapabilirler. Bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik.

*Terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa bile aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz.

SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

MERAL AKŞENER: PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR

Meral Akşener de katıldığı bir canlı yayında, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." demiş ve "Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." sözlerini kullanmıştı.

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