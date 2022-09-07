Giriş Tarihi: 07.09.2022 00:29
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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SON DAKİKA | Türkiye 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!
Son dakika haberi... Türkiye, CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık vaadi' sonrası muhalefet ittifakında yaşanan krizi konuşuyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'CHP'ye rest' niteliğindeki açıklamaları sonrası bir dikkat çeken çıkış da Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Yavuz Ağıralioğlu, milyonların merak ettiği 'HDP ve 6'lı masa' sorusuna yanıt verdi.