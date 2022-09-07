SON DAKİKA | Türkiye ’HDP’ye bakanlık vaadi’ krizini konuşuyor: Yavuz Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı!

*Diğer partilerin kiminle partner olacaklarına da karışmıyoruz. İnsanlar istedikler siyasi dil ile istedikleri siyasi partner ile ortaklık yapabilirler. Bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik.

*Terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa bile aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz.