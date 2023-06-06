Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:56
Son dakika | Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada
Son dakika kabine toplantısı haberleri: Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak. Diğer yandan memur, emekli maaşlarındaki artış ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de sürecin ilerlemesine ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak.