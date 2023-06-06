Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

Seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekillerinin yeminleri ve kabinenin açıklanmasıyla yeni dönem başladı. Yeni dönemin ilk haftası hareketli geçerken. Türkiye Yüzyılı'nın henüz belli olan bakanlar kurulu ilk kabine toplantısını Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirecek. Ardından bakanların yemini ve Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gözlerin çevrildiği kabine toplantısında çok önemli gündem maddeleri yer alıyor. Başkan Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantının gündemi ekonomide alınan önlemler ile İsveç'in NATO üyeliği olacak. Ayrıca emekli ve çalışanlar başta olmak üzere seçim öncesi gündeme gelen vaatlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli talimatların da verilmesi bekleniyor.