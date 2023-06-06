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Haberler Galeri Son dakika | Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:56

Son dakika | Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

Son dakika kabine toplantısı haberleri: Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak. Diğer yandan memur, emekli maaşlarındaki artış ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de sürecin ilerlemesine ilişkin ilk değerlendirmeler yapılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

Seçimlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milletvekillerinin yeminleri ve kabinenin açıklanmasıyla yeni dönem başladı. Yeni dönemin ilk haftası hareketli geçerken. Türkiye Yüzyılı'nın henüz belli olan bakanlar kurulu ilk kabine toplantısını Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirecek. Ardından bakanların yemini ve Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Gözlerin çevrildiği kabine toplantısında çok önemli gündem maddeleri yer alıyor. Başkan Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantının gündemi ekonomide alınan önlemler ile İsveç'in NATO üyeliği olacak. Ayrıca emekli ve çalışanlar başta olmak üzere seçim öncesi gündeme gelen vaatlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli talimatların da verilmesi bekleniyor.

Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

BÜROKRASİDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Kabinenin oluşması ile birlikte üst düzey bürokraside de büyük değişiklik bekleniyor. Özellikle bakan yardımcılıkları konusunda kulisler hızlandı. 14 Mayıs seçim listelerinde yer almayan bazı eski milletvekillerinin bu görevlere getirilmesi bekleniyor. En çok merak edilen ise ekonomi bürokrasisindeki değişiklik. Bu alanda da köklü değişiklikler bekleniyor.

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Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.

Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

ENFLASYON, DEPREM, SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele...

Son dakika | Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabine toplantısı bugün: Kritik konular masada

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

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