Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
07:34
Son dakika | Ülkücü(!) Akşener'den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP'ye de onay
Masada istekleri olmayınca 6'lı koalisyonu deviren, ardından da geri adım attırılarak asık suratıyla masaya yeniden dahil olan Meral Akşener "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedikten sonra bir yandan da HDP'nin oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı. 6'lı koalisyon masası 7'li olacak mı? Yeni bir kriz kapıda mı? Mahmut Övür yazdı