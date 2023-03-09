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Haberler Galeri Son dakika | Ülkücü(!) Akşener'den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP'ye de onay
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:34

Son dakika | Ülkücü(!) Akşener'den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP'ye de onay

Masada istekleri olmayınca 6'lı koalisyonu deviren, ardından da geri adım attırılarak asık suratıyla masaya yeniden dahil olan Meral Akşener "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedikten sonra bir yandan da HDP'nin oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı. 6'lı koalisyon masası 7'li olacak mı? Yeni bir kriz kapıda mı? Mahmut Övür yazdı

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Ülkücü! Akşener’den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP’ye de onay

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirerek meydan okumasından sonra bir "kaybeden" olarak geri dönmesi, öfkeli muhalifleri sevindirse de, ona duyulan şüpheyi ortadan kaldırmadı. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yasal olarak açıklanana kadar da bu şüphe, muhalifleri diken üstünde tutacak. Her sabah uyandıklarında masa yerinde mi diye merak edip soracaklar.

Son dakika | Ülkücü! Akşener’den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP’ye de onay

Büyük ihtimalle siyasi aktörler de aynı ruh hâli içindeler. Hepsinin kafasında, "Bir kere yapan bir daha yapar" kaygısıyla şu sorunun cevabı aranacak?

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Son dakika | Ülkücü! Akşener’den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP’ye de onay

"Acaba Akşener yine bir şey yapar mı?"
Başka ihtimalleri, sürpriz gelişmeleri bir yana bırakıyorum, şu anda masanın önündeki en sıcak mesele; HDP meselesi... HDP, yeni bir kriz eşiği olarak masanın önünde duruyor. Masa bu meseleyi bir biçimde çözmek zorunda; çünkü başka türlü seçimde iddialı olma ihtimali yok.
Peki, nasıl çözecek?

Son dakika | Ülkücü! Akşener’den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP’ye de onay

YEŞİL IŞIK AKŞENER'DEN

Akşener'i öyle kuşatmaya almışlar ki "yeşil ışığı" da masa dağıtıcısı olarak o yaktı. Şöyle diyordu:

Son dakika | Ülkücü! Akşener’den kırmızı çizgilere yeşil ışık; HDP’ye de onay

"Diyalog başka bir şeydir."

Böylece Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına "mecburen" de olsa onay verdiği Kılıçdaroğlu'nun HDP ile diyalog kurmasına, "gizli pazarlık" yapmasına onay veriyordu. Ortada yine garip bir durum vardı. Böylece o oylarla hem kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı hem de partililerinin bakan olmasında "mahzur" görmüyor, içine sindiriyordu. Herhalde bir kez daha Fatma Kurtulanvari bir HDP'linin çıkıp, "Bizim oylarımızla orada oturuyorsunuz" diye fırça atmasını özlemiş.
Ona da "sessiz" kalırlar mı bilemem ama hakkını yemeyelim; sıkılı "ülkücü yumruğu"yla yeni bir kriz uyarısı da yaptı:
"Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez."

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