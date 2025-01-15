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Haberler Galeri SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:46

SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

Son dakika haberi: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunda 1 numaralı şüpheli olarak dosyada ismi yer alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri, 2019-2024 arasında İBB iştiraki şirketlere yüzlerce milyon liralık ihaleleri teslim etti. Sadece İETT'den 4,7 milyar liranın üzerinde ihale alan Aktaş, İGDAŞ, Halk Ekmek ve İSFALT'tan da milyarlık işler almayı başardı.

BARIŞ SAVAŞ
ATAKAN IRMAK
ALİ OKTAY
YUSUF ÖZDEMİR
Ali ALTUNTAŞ
SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

Son dakika haberi: İstanbul'da belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Aktaş'ın firmalarına yüzlerce milyon liralık ihale veren CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 40 şüpheliye ilişkin savcılık soruşturmasında detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

İBB ŞİRKETLERİNDEN YÜZLERCE MİLYONLUK İHALELER ALDI

Çıkar amaçlı suç örgütü şirketi soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Diyarbakırlı iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirak şirketlerinden yüzlerce milyon lira değerinde çok sayıda ihale aldı. Soruşturma dosyasına göre Aktaş'a, Halk Ekmek'ten 1, İETT'den 7, İSFALT'tan 5 ve İGDAŞ'tan 3 ihale verildi. Aktaş'a ait Bilginay Temizlik, Yemekçilik, İlaçlama ve Ayakkabıcılık AŞ, sadece İETT'den 2.3 milyar lira değerinde otobüs bakım onarım ihalesi aldı.

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SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

YOLDA KALAN İETT, 2,3 MİLYAR TL ÖDEDİ

SABAH'ın yaptığı araştırmada, hemen her gün yanma, yolda kalma, arızalanma ve kaza haberleriyle gündeme gelen İETT, Aziz İhsan Aktaş'ın en büyük gelir kapılarından biri oldu. Zira İETT, 2024 yılı içerisinde otobüslerin bakım ve onarımı için 18 ayrı ihale açtı. Bu ihalelerden 2'si iptal edilirken, 11 ihaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı.

SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

Geri kalan bakım ve onarım içerine 5 ihaleden 4'ünü ise Aziz İhsan Aktaş'ın merkezi Ankara Çankaya'da bulunan "Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi" aldı. İBB şirketi İETT, bu ihaleler toplamında Aktaş'a 2 milyar 294 milyon 14 bin 462 TL ödeme yaptı.

SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

İGDAŞ'TAN 3 İHALE ALDI

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi Bilginay, İBB iştiraki İGDAŞ'tan da 3 ihale aldı. EKAP'ta yer alan bilgilere göre o ihalelerden biri, "Sürücülü Taşıt Kiralama" işiydi. 11 Aralık 2023'te yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 138 milyon 503 bin TL olarak belirlendi. Bilginay ise ihaleyi 979 milyon 552 bin lira bedelle İGDAŞ'tan aldı.

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