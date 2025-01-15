SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı

İGDAŞ'TAN 3 İHALE ALDI



Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi Bilginay, İBB iştiraki İGDAŞ'tan da 3 ihale aldı. EKAP'ta yer alan bilgilere göre o ihalelerden biri, "Sürücülü Taşıt Kiralama" işiydi. 11 Aralık 2023'te yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 138 milyon 503 bin TL olarak belirlendi. Bilginay ise ihaleyi 979 milyon 552 bin lira bedelle İGDAŞ'tan aldı.



