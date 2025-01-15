Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:46
SON DAKİKA | Vurgunun adresi İBB iştirakleri! Şebekeye 5 milyarlık ihale: Rüşvet paraları çöp kamyonları ile taşındı
Son dakika haberi: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ihale yolsuzluğu operasyonunda 1 numaralı şüpheli olarak dosyada ismi yer alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri, 2019-2024 arasında İBB iştiraki şirketlere yüzlerce milyon liralık ihaleleri teslim etti. Sadece İETT'den 4,7 milyar liranın üzerinde ihale alan Aktaş, İGDAŞ, Halk Ekmek ve İSFALT'tan da milyarlık işler almayı başardı.