Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:35
Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
08:35
Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!
Anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı ve birer hafta arayla yayınlanan her ankette de Cumhur İttifakı üzerine ekleyerek ilerledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben Geliyorum' diyerek çıktığı yolda kaybetme ihtimalinin yükseldiğini gördükçe elini arttırdı ve bol keseden vaatlere başladı. Hilal Kaplan bugünkü köşe yazısında konu ettiği vaatleri bir bir sıraladı ve ekledi: "Bu yazı yayınlanana kadar yenisi gelmezse..."