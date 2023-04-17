Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Bu yazı matbaadan çıkana kadar yeni bir vaat gelmezse şu ana kadar en ilginçleri şunlar:

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ev.

Durumu kötü olan ailelere her ay bir tam altın.

Emeklilere 8500 lira bayram ikramiyesi.

300 milyar dolar uyuşturucu parasının Türkiye'ye getirilmesi.

Her muhtara bir yardımcı atayarak işsizliğin engellenmesi.

