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Haberler Galeri Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:35

Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı ve birer hafta arayla yayınlanan her ankette de Cumhur İttifakı üzerine ekleyerek ilerledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Ben Geliyorum' diyerek çıktığı yolda kaybetme ihtimalinin yükseldiğini gördükçe elini arttırdı ve bol keseden vaatlere başladı. Hilal Kaplan bugünkü köşe yazısında konu ettiği vaatleri bir bir sıraladı ve ekledi: "Bu yazı yayınlanana kadar yenisi gelmezse..."

HİLAL KAPLAN
Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Türkiye siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden birine hızla yaklaşıyoruz.

Son hesaplara göre toplamda 16 siyasi partinin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı "geniş" desteğe rağmen seçimi kazanma imkânı görünmüyor. Kılıçdaroğlu da seçimi kaybedeceğini anladıkça ekonomik vaatlerini bol keseden dağıtmaya başladı.

Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Bu yazı matbaadan çıkana kadar yeni bir vaat gelmezse şu ana kadar en ilginçleri şunlar:

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ev.
Durumu kötü olan ailelere her ay bir tam altın.
Emeklilere 8500 lira bayram ikramiyesi.
300 milyar dolar uyuşturucu parasının Türkiye'ye getirilmesi.
Her muhtara bir yardımcı atayarak işsizliğin engellenmesi.

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Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Bir de Jeremy Rifkin'in zoom ile bağlanarak ekonomiyi yönetmesi var ama o başlı başına bir yazı konusu olur.

Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Ekonomi şüphesiz seçimleri etkileyecek gündemlerin başında geliyor. Satınalma gücünün yükseltilmesi, işsizlik ile mücadele ve ekonomik refahın artması bu ülkede yaşayan herkesin sonuna kadar hakkı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun vaatleri toplumda bir heyecan yaratmıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen anket firmaları bile her açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun oyunu düşürmeye başladı. Peki neden böyle oldu?

Son seçim anketlerinde seçimi kaybettiğini gören Kılıçdaroğlu ağız değiştirdi!

Bu sorunun cevabını ilk olarak CHP'nin yerel seçimlerdeki vaatlerini tutmamasında aramamız gerekiyor. Yerel seçimlerde çiftçiye traktör, dar gelirliye İstanbul'un merkezi yerlerinde düşük taksitlerle ev, Ankara ve İstanbul'da teknoloji üssü, ilkokul öğrencilerine bedava servis, öğrencilere bedava toplu taşıma, ulaşım ve su hizmetlerinde ucuzlama ve dahası...

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