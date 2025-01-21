Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi’nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

BORÇ İÇİNDE BİR BELEDİYEYİZ DEMİŞTİ…

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, koltuğu partilisi Abdül Batur'dan devir almıştı. Başkan Mutlu koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra Konak Belediyesi'nin 1 milyar lira borcu olduğunu belirtip: "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

KONAK BELEDİYESİ BATMIŞ

Konak Belediyesi'nin bankalardan çekeceği borç kredi ile çalışanlarının maaşlarını ödeyecek olması kulislerde 'Konak Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.