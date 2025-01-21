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Haberler Galeri Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi'nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 14:35

Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi'nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

İzmir'de CHP Belediyeciliği çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra bir maaş krizi de 25 yıldır CHP'li Belediye başkanları tarafından yönetilen Konak Belediyesi'nde patlak verdi. Konak Belediyesi işçi maaşlarını ödeyebilmek için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Dün toplanan belediye meclisi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya 250 milyon liralık borçlanma yetkisi verdi. Bankalardan çekilecek borçla işçi maaşlarının yatırılacağı öğrenildi.

ERTAN GÜRCANER
Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi’nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

İzmir'den borç batağına saplanan CHP'li ilçe belediyeler bırakın vatandaşa söz verdikleri projeleri hayata geçirmeyi çalışanların maaşlarını dahi ödeyemez duruma geldi.

SENDİKA 20 OCAK'A KADAR SÜRE VERDİ

Maaş krizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra şimdi de Konak Belediyesi'ne sıçradı. Konak Belediyesi, 15 Ocak'ta şirketi Merbel'de çalışan yüzlerce işçinin hesaplarına eksik maaş yatırdı. Sabah erkenden para çekmek için bankamatiklere koşan işçiler hesaplarına sadece 15 bin lira yattığını görünce büyük şok yaşadı.

Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi’nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

HESAPLARA MAAŞ ADI ALTINDA SADECE 15 BİN LİRA YATTI

Belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yaşanan şok gelişmenin ardından belediye önünde basın açıklaması yaparak maaşlarını kesintisiz tam olarak almak istediklerini belirtti. Sendika eksik yatan maaşların 20 Ocak'a kadar yatmaması halinde başta iş bırakma olmak üzere çeşitli eylemleri bir bir hayata geçireceklerini duyurdu.

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Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi’nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

MECLİSTEN 250 MİLYON LİRALIK BORÇLANMA YETKİSİ ALDI

Yaşanan şok gelişme sonrası Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu belediye meclisini olağanüstü toplantıyla çağırdı. 20 Ocak Pazartesi gerçekleştirilen toplantıda. Başkan Mutlu'ya mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin desteği ile bankalardan 250 milyon lira borçlanma yetkisi verildi. Mutlu alınacak borç para ile işçilerin eksik kalan maaşlarının ödeneceğini duyurdu.

Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi’nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı

BORÇ İÇİNDE BİR BELEDİYEYİZ DEMİŞTİ…

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, koltuğu partilisi Abdül Batur'dan devir almıştı. Başkan Mutlu koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra Konak Belediyesi'nin 1 milyar lira borcu olduğunu belirtip: "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

KONAK BELEDİYESİ BATMIŞ

Konak Belediyesi'nin bankalardan çekeceği borç kredi ile çalışanlarının maaşlarını ödeyecek olması kulislerde 'Konak Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.

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