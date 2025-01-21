Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
14:35
Sonunda bu da oldu! Konak Belediyesi'nde banka kredisi ile maaş dönemi başladı
İzmir'de CHP Belediyeciliği çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra bir maaş krizi de 25 yıldır CHP'li Belediye başkanları tarafından yönetilen Konak Belediyesi'nde patlak verdi. Konak Belediyesi işçi maaşlarını ödeyebilmek için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Dün toplanan belediye meclisi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya 250 milyon liralık borçlanma yetkisi verdi. Bankalardan çekilecek borçla işçi maaşlarının yatırılacağı öğrenildi.