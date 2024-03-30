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Haberler Galeri İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:51

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Sultanbeyli Mahalli İdareler seçim sonuçları bu ilçede ikamet eden ve oyunu kullanan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı bu seçimde Sultanbeylili vatandaşlar tarafından Sultanbeyli seçim sonuçları takip ediliyor. İşte YSK ile Sultanbeyli Yerel Seçim sonuçları

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye sandık başına gitmek için hazır. Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilde 973 ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek. Yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Sultanbeyli seçim sonuçları sabah.com.tr seçim ekranında yer alacak. İşte güncel Sultanbeyli oy sonuçları

İSTANBUL SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Sultanbeyli seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Tombaş

CHP: Ayhan Koç

İYİ Parti: Fatih Karataş

Yeniden Refah Partisi: Ömer Urgun

DEM Parti: Ertan Hamitoğlu

Büyük Birlik Partisi: Mehmet Çon

Zafer Partisi: Neşe Yalçın

İstanbul Sultanbeyli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SULTANBEYLİ MAHALLELERİ

ABDURRAHMANGAZİ

ADİL

AHMET YESEVİ

AKŞEMSETTİN

BATTALGAZİ

FATİH

HAMİDİYE

HASANPAŞA

MECİDİYE

MEHMET AKİF

MİMAR SİNAN

NECİP FAZIL

ORHANGAZİ

TURGUT REİS

YAVUZ SELİM

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesini 101.316 alınan oy ve %59.04 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %59.04
  • CHP %15.98
  • HDP %10.58
  • BBP %7.39
  • Saadet Partisi %6.06
  • BTP %0.24
  • Diğer %0.71

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