İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları! YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:51
Sultanbeyli Mahalli İdareler seçim sonuçları bu ilçede ikamet eden ve oyunu kullanan binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı bu seçimde Sultanbeylili vatandaşlar tarafından Sultanbeyli seçim sonuçları takip ediliyor. İşte YSK ile Sultanbeyli Yerel Seçim sonuçları