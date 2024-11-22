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Haberler Galeri Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde 'Mahir'
Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:28

Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde 'Mahir'

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesine engel olmaya çalışan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın imza attığı provokasyonu kaleme aldı. Başarır için "Kendini podyuma atıp agresif pozu kesmeye hevesli olduğu ortada" diyen Melih Altınok, "Belli ki attığı birkaç akıllı adımdan ötürü kendisine tepki gösteren tabanı yatıştırmak, "'Bakın göğüs göğüse muhalefet ediyoruz' mesajı vermek için Başarır'ın sahne şovlarından medet umuyor." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

Bütçe görüşmeleri için Meclis salonuna gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li vekillerin provokasyonu ile karşı karşıya kaldı. CHP'li vekiller adeta kapıya barikat kurarak Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, salona girmek isteyen Yerlikaya'yı itti.

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın imza attığı provokasyon ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte o köşe yazısı:

Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

CHP, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlamak üzere komisyona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önüne barikat kurdu.
Görüntülerde, ön sıraya kadınların yerleştirildiği görülüyor. Barikatın ikinci halkasında da Ali Mahir Başarır göze çarpıyor.
Sonrasını biliyorsunuz. Bakan yoluna çıkıp fiziksel güç uygulayarak kendisini durduran Başarır'ı ittiriyor, çıkan arbededen sonra salona giriyor.

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Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

Mesele kayyum meselesiymiş. Ne olursa olsun... Ali Mahir Başarır 50 yaşında bir avukat. "Bir dakika konuşmak için" insanlardan izin isterken önlerine dikilmenin medeni bir davranış olmadığını bilmemesi düşünülemez.

Zaten fevri bir çıkıştan da bahsetmiyoruz. Zira sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz.
Kendisini kâh duruşmalara zorla girmeye çalışırken, mahkeme heyetine parmak sallarken görüyoruz, kâh Meclis'te "Gel gel" diye birilerini kavgaya çağırırken. Televizyon programlarında da reytingi yükseltecek bir hamlesi mutlaka oluyor.
Ben Başarır'ın bir öfke problemi olduğunu düşünmüyorum ama kendini podyuma atıp agresif pozu kesmeye hevesli olduğu ortada. Hatta gözünden anlaşılıyor.

Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar yıllar önce Başarır'ı görür görmez anlamış mesela. Ben demiyorum, Mahir Bey'in ağzından dinleyelim:
"Üniversitedeyken imar dersine Recep Tayyip Erdoğan girdi. Bunu ilk kez söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan ders aldıktan sonra 32. Gün programına geldi. Soru sordum kendisine. O videolar çıktı. Bayağı sohbet ettik. Ben hatta uzun boylu, zayıf yani çok yakışıklıyım demeyeyim ama omuzlarım falan geniş, spor yapıyorum. Tayyip Bey, 'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana' dedi."

Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

Özgür Özel'i, yıllar sonra bu yeteneği keşfedip partisinin Meclis'teki grup başkanvekili rolü verdiği için tebrik etmek mi lazım?
Belli ki attığı birkaç akıllı adımdan ötürü kendisine tepki gösteren tabanı yatıştırmak, "Bakın göğüs göğüse muhalefet ediyoruz" mesajı vermek için Başarır'ın sahne şovlarından medet umuyor.

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