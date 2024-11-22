Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
06:28
Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde 'Mahir'
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesine engel olmaya çalışan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın imza attığı provokasyonu kaleme aldı. Başarır için "Kendini podyuma atıp agresif pozu kesmeye hevesli olduğu ortada" diyen Melih Altınok, "Belli ki attığı birkaç akıllı adımdan ötürü kendisine tepki gösteren tabanı yatıştırmak, "'Bakın göğüs göğüse muhalefet ediyoruz' mesajı vermek için Başarır'ın sahne şovlarından medet umuyor." ifadelerini kullandı.