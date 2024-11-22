Sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz: Bu işlerde ’Mahir’

Mesele kayyum meselesiymiş. Ne olursa olsun... Ali Mahir Başarır 50 yaşında bir avukat. "Bir dakika konuşmak için" insanlardan izin isterken önlerine dikilmenin medeni bir davranış olmadığını bilmemesi düşünülemez.

Zaten fevri bir çıkıştan da bahsetmiyoruz. Zira sürekli zorbalık performanslarına şahit oluyoruz.

Kendisini kâh duruşmalara zorla girmeye çalışırken, mahkeme heyetine parmak sallarken görüyoruz, kâh Meclis'te "Gel gel" diye birilerini kavgaya çağırırken. Televizyon programlarında da reytingi yükseltecek bir hamlesi mutlaka oluyor.

Ben Başarır'ın bir öfke problemi olduğunu düşünmüyorum ama kendini podyuma atıp agresif pozu kesmeye hevesli olduğu ortada. Hatta gözünden anlaşılıyor.