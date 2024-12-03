Giriş Tarihi: 03.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
08:37
Suriye’de meselesinde Türkiye'nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı
Suriye Milli Ordusu, (SMO) terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında birçok kritik noktada kontrolü sağlamayı başardı. Son olarak Tel Rıfat terör örgütünden temizlenirken, SMO yerlerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında bölgedeki son durumu kaleme aldı, "Güncel tablo karşısında Türkiye'nin duruşunu doğru teşhis etmek ve yol haritasını iyi okumak zorundayız." diyerek dikkat çeken tespitlerde bulundu.