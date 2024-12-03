Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin, Şam-Ankara-Moskova eksenindeki görüşme trafiğini baz alarak devam edecek olursak...

İran, sahadaki denge değişimini ABD İsrail kurgusuna bağlamakta, perde arkasında ise Türkiye'yi hedef almaktan kaçınmamakta. Bir bakıma, uzun hazırlık gerektiren faaliyetleri Ankara'nın engellemediğini öne sürmekte! Bakınız! Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ/Şam Kurtuluş Heyeti) Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Sadece bu nedenle bile Türkiye'nin, HTŞ ile organik ilişki içinde olduğunu iddia etmek, kaba bir suçlamadan ibaret kalır! Buna karşın, Rusya ile varılan uzlaşma gereği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, HTŞ ve benzeri unsurların silahtan arındırılması veya dönüştürülmesi (!) Türkiye'nin de elini taşın altına uzatmasını gerektirmekte. Ki Ankara bu konuda geçmişte önemli ölçüde çaba da sarf etti. Hatta öyle ki Başkan Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi J. Jeffrey bile geçmişte HTŞ için "Benzer örgütlerle bağını kesmeye, Suriye'deki sistemin bir parçası olmaya çalışıyor!" demişti.

