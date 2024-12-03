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Haberler Galeri Suriye’de meselesinde Türkiye'nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı
Giriş Tarihi: 03.12.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 08:37

Suriye’de meselesinde Türkiye'nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

Suriye Milli Ordusu, (SMO) terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında birçok kritik noktada kontrolü sağlamayı başardı. Son olarak Tel Rıfat terör örgütünden temizlenirken, SMO yerlerinden edilen sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında bölgedeki son durumu kaleme aldı, "Güncel tablo karşısında rkiye'nin duruşunu doğru teşhis etmek ve yol haritasını iyi okumak zorundayız." diyerek dikkat çeken tespitlerde bulundu.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kabul...
ABD, geçiş döneminde ve belirsizlikler hâkim.
Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle yıpranmış olmanın yanında ABD-Avrupa bloku ile örtülü çatışmanın içinde.
İran derseniz, İsrail-ABD kuşatması altında bunalmış vaziyette, üstelik paramiliter vekil güçleri de ağır yaralı.

Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

Çin'in, sessiz ve derinden giderek, ucuz iş gücü sunduğu ülkelerin teknolojik kabiliyetlerinden istifade ederek durdurulamaz bir güce dönüştüğü gerçek. Ama Pekin de rahat değil. Çin Denizi'ndeki ABD baskısı, Tayvan krizi, gümrük vergileri ile tehdit onları da huzursuz etmekte!
Ve dün bu ülkelerden Rusya, İran ve Çin, Esad rejimine koşulsuz destek sözü verdi. ABD (ve İngiltere) ise bugünkü gelişmelerden, kalıcı çözümden uzak duran Esad rejimini sorumlu tuttu. Fakat ABD'nin yerel silahlı unsur olarak kullandığı terörist YPG/ PYD problemi de ortada!

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Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

Güncel tablo karşısında rkiye'nin duruşunu doğru teşhis etmek ve yol haritasını iyi okumak zorundayız. Bakıldığında, Esad'ın hamisi Rusya ve İran'ın, Şam'daki rejimi mutlak ayakta tutacak takati giderek kesilmekte. Ancak bu gerçeklik bile Türkiye Cumhuriyeti'ni "Şark kurnazlığına yöneltmez!" Yani Türkiye, kısa vadeli hareketlenmelere bakarak ne vardığı mutabakatları göz ardı eder ne de bölgesel ve küresel dengeler bakımından geliştirmekte olduğu yenilikçi ilişkileri bir kalemde silip atar!


Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin, Şam-Ankara-Moskova eksenindeki görüşme trafiğini baz alarak devam edecek olursak...
İran, sahadaki denge değişimini ABD İsrail kurgusuna bağlamakta, perde arkasında ise Türkiye'yi hedef almaktan kaçınmamakta. Bir bakıma, uzun hazırlık gerektiren faaliyetleri Ankara'nın engellemediğini öne sürmekte! Bakınız! Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ/Şam Kurtuluş Heyeti) Türkiye tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Sadece bu nedenle bile Türkiye'nin, HTŞ ile organik ilişki içinde olduğunu iddia etmek, kaba bir suçlamadan ibaret kalır! Buna karşın, Rusya ile varılan uzlaşma gereği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, HTŞ ve benzeri unsurların silahtan arındırılması veya dönüştürülmesi (!) Türkiye'nin de elini taşın altına uzatmasını gerektirmekte. Ki Ankara bu konuda geçmişte önemli ölçüde çaba da sarf etti. Hatta öyle ki Başkan Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi J. Jeffrey bile geçmişte HTŞ için "Benzer örgütlerle bağını kesmeye, Suriye'deki sistemin bir parçası olmaya çalışıyor!" demişti.

Suriye’de meselesinde Türkiye’nin duruşu: Yol haritasını iyi okumak zorundayız... - Okan Müderrisoğlu yazdı

Tabii İdlib deyince Tel Rifat bağlamında Rusya'nın altına imza attığı metni de hatırlamak ve YPG'yi bölgeden çıkarmadığını da not etmek gerekiyor. Bu tarz bir yükümlülüğün ABD için de geçerli olduğunu, YPG'li teröristleri Türkiye sınırından çekme, ağır silahlardan arındırma sözünü tutmadığını da unutmamak lâzım!

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