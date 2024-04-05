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Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:54

SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

Survivior eleme adayları düelloya çıkıyor. 4 Nisan yayınında gerçekleşecek olan düello oyununda haftanın eleme adayı olan isimler kıran kırana bir mücadele verecek. Zorlu rakiplerin bir arada olduğu eleme düellosunda yarışmaya ve hayallerine veda eden kim olacak? Kırmızı takımdan 2 kişi, mavi takımdan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 eleme adayı yarışacak. Peki, Survivior kim elendi? Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

4 Nisan Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor! Haftanın zorlu dokunulmazlık oyunlarında mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu akşam eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Peki, Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim olacak?

SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

4 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKTI!

Survivor'da haftanın eleme adayları düelloya çıktı. İlk eleme adayı olan isim Mavi takımdan Hakan olurken, ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan Sercan, 3. eleme adayı ise Poyraz olmuştu. Haftanın son eleme adayı ise kırmızı takımdan çıktı.

Kırmızı takımda Yunus Emre ve Özgür arasında eşitlik olduğu için düelloya gidecek ismi takım kaptanı Atakan belirledi ve Özgür'ün ismini verdi.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

  • ÖZGÜR
  • POYRAZ
  • SERCAN
  • HAKAN
SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim POYRAZ oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...
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