Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:54
SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor'da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...
Survivior eleme adayları düelloya çıkıyor. 4 Nisan yayınında gerçekleşecek olan düello oyununda haftanın eleme adayı olan isimler kıran kırana bir mücadele verecek. Zorlu rakiplerin bir arada olduğu eleme düellosunda yarışmaya ve hayallerine veda eden kim olacak? Kırmızı takımdan 2 kişi, mavi takımdan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 eleme adayı yarışacak. Peki, Survivior kim elendi? Düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?