SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Nisan Survivor’da kim gitti, Hakan mı Poyraz mı? İşte, şaşırtan veda...

4 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKTI!

Survivor'da haftanın eleme adayları düelloya çıktı. İlk eleme adayı olan isim Mavi takımdan Hakan olurken, ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan Sercan, 3. eleme adayı ise Poyraz olmuştu. Haftanın son eleme adayı ise kırmızı takımdan çıktı.

Kırmızı takımda Yunus Emre ve Özgür arasında eşitlik olduğu için düelloya gidecek ismi takım kaptanı Atakan belirledi ve Özgür'ün ismini verdi.