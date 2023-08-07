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Haberler Galeri Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 07:25

Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

Son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir ilke imza atıldı ve TSK ilk kadın amirali ile tanıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bu göreve atanmasından ne kadar memnun olduğunu, "Doğrusu ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" sözleri ile anlattı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden başlayarak kadınların siyaset, iş hayatı ve sosyal yaşam içinde her zaman önlerini açan uygulamalara imza attı. Önlerindeki engellerin temizlenmesiyle birlikte kadınlar, ilklere imza atarken bir çok tabuyu da yıktılar.

Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

Şüphesiz bunların en dikkat çekeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Türkiye'nin kasası, Türkiye'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünde bir kadına emanet edildi.

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Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

En büyük tabular ise başörtüsünde yıkıldı. 28 Şubat ile zirve yapan başörtüsü karşıtlığı ve buna direnen kadınların iş hayatında ve siyasette hızla yerlerini alması dikkat çekti.

Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

İşte ilklere imza atarak tabuların yakın kadınlar:

Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları

SİYASETTE TEMSİL KATLADI

2002 seçimlerine kadar kadın milletvekili oranları yüzde 1-2'li rakamlardaydı. 2002'de yüzde 4 ile başlayıp kademeli olarak yükseldi ve son seçimde parlamentonun yüzde 19,3'ünü kadınlar oluşturdu. Halen Meclis'te 119 kadın milletvekili görev yapıyor.

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