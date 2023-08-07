Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
07:25
Tabuları da önyargıları da yıktılar! İşte ilklerin kadınları
Son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir ilke imza atıldı ve TSK ilk kadın amirali ile tanıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın bu göreve atanmasından ne kadar memnun olduğunu, "Doğrusu ben bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti" sözleri ile anlattı.