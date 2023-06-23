Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle kendini aday ilan etti!

Disipline sevk edilmesinin kesin sebebinin açıklanmadığını belirten Başkan Özcan, "Sosyal medya paylaşımlarım ve bazı yerlerde konuşmalarımla ilgili ihracım isteniyor. Hangi tarihli konuşma bu, hangi tarihli paylaşım? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü yok. Sosyal medyama baktım, paylaşımım var birçok konuda. Ama Ben Hemşireler Günü'nü kutlayan paylaşımımdan dolayı mı Yüksek Disiplin Kurulu'na verildim, değişim istiyorum dediğim için mi? Bu bile belli değil" dedi.