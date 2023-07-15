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Haberler Galeri Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 17:05

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, CHP'yi kaosa sürükledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kesin ihracı istenen Özcan ise Bolu'dan yola çıktı Ankara'ya kadar gitti. Meydana koltuk fırlatıp Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu'nun "20'sine kadar partiden gönderin" talimatı üzerine "Size bu zevki yaşatmayacağım!" dedi. İstifa vurgusu yapan Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Eren Erdem'e de sözleri sertti: Trol başı, ilkokul 2 terk!

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden yine zaferle çıktı.

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Muhalefet ise karıştı. 8'li koalisyonun her partisinde kaos yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilginin sorumluluğu 'Ben Kemal! Geliyorum!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı.

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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı. Değişim diyerek yerel seçime aylar kala Genel Başkanlık koltuğuna göz kırptı. Partiden ve diğer CHP'li belediye başkanlarından da destek aldı.

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimler arasında, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı.

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li Özcan, partilileri kızdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile tam ihraç istemiyle partiden kesin ihracı için disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı.

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