Giriş Tarihi: 15.07.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 17:05

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Size bu zevki yaşatmayacağım!

Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, CHP'yi kaosa sürükledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kesin ihracı istenen Özcan ise Bolu'dan yola çıktı Ankara'ya kadar gitti. Meydana koltuk fırlatıp Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu'nun "20'sine kadar partiden gönderin" talimatı üzerine "Size bu zevki yaşatmayacağım!" dedi. İstifa vurgusu yapan Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Eren Erdem'e de sözleri sertti: Trol başı, ilkokul 2 terk!