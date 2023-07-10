Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:48

Tanju Özcan'dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki tedbir kararının devamına oy çokluğuyla karar verdi. Kararı yürüyüş sırasında öğrenen Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü ve "Bay Kemal baskı ile tehdit ile nereye kadar devam edeceksin.Sokağa sor, istenmiyorsun.Zorlayarak partinin başında kalamazsın.Lütfen bırak artık." ifadelerini kullandı.