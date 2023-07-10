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Haberler Galeri Tanju Özcan'dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:48

Tanju Özcan'dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki tedbir kararının devamına oy çokluğuyla karar verdi. Kararı yürüyüş sırasında öğrenen Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü ve "Bay Kemal baskı ile tehdit ile nereye kadar devam edeceksin.Sokağa sor, istenmiyorsun.Zorlayarak partinin başında kalamazsın.Lütfen bırak artık." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan’dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "adalet ve değişim" yürüyüşü başlatmıştı.

Tanju Özcan’dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

CHP'DEN TANJU ÖZCAN KARARI

Partisinde değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkındaki tedbirin devamına karar verdi.

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Tanju Özcan’dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

Bugün Tanju Özcan'ın durumunu görüşen kurul, 20 Temmuz'da savunma yapması yönünde karar aldı.

Tanju Özcan’dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

TANJU ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BIRAK ARTIK

Kararı yürüyüş sırasında öğrenene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP YDK'sı TEDBİRİMİN devamına oy çokluğu ile karar vermiş. Yani seçme ve SEÇİLME hakkım hala gasbediliyor. Bay Kemal baskı ile tehdit ile nereye kadar devam edeceksin. Sokağa sor, istenmiyorsun.

Tanju Özcan’dan CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına tepki: Bay Kemal, baskı ve tehditle nereye kadar devam edeceksin?

Zorlayarak partinin başında kalamazsın. Lütfen bırak artık. 75 yaşındasın,senin kişisel ihtirasların partiyi baraj altı bırakacak!! Siyasi tarih de seni CHP yi bitiren kişi olarak yazacak! YAPMA."

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