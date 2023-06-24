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Haberler Galeri Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...
Giriş Tarihi: 24.06.2023 01:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 01:52

Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından 2'nci kez 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. 'Başkaldırıyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özcan, 3 Temmuz'da 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirtti. Özcan, "Kendi kurduğu 6'lı masada, siyasi rüşvetle kendini cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. 13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi. İşte Tanju Özcan'ın gündeme bomba gibi düşen sözleri…

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştirilerde bulundu... Özcan, geçen yıl belediye meclisi toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle partiden geçici çıkarma cezası almıştı.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

O DA 'DEĞİŞİM' İSTEMİŞTİ
Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 10 gün önce CHP'ye geri döndü. Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı.

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Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

CHP GENEL MERKEZİNE YÜRÜYECEK: DEĞİŞİM VE ADALET!
Özcan, 2'nci kez partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceğinin açıklanmasının ardından, 3 Temmuz'da 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirtip, Bolu'dan, Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı. Başkan Özcan, yürüyüşünün gerekçeleriyle ilgili bilgi vermek üzere bugün basın toplantısı düzenledi.

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Basiretsiz, beceriksiz, siyasi rüşvetle...

Disipline sevk edilmesinin kesin sebebinin açıklanmadığını belirten Başkan Özcan, "Sosyal medya paylaşımlarım ve bazı yerlerde konuşmalarımla ilgili ihracım isteniyor. Hangi tarihli konuşma bu, hangi tarihli paylaşım? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü yok. Sosyal medyama baktım, paylaşımım var birçok konuda. Ama Ben Hemşireler Günü'nü kutlayan paylaşımımdan dolayı mı Yüksek Disiplin Kurulu'na verildim, değişim istiyorum dediğim için mi? Bu bile belli değil" dedi.

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