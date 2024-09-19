Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
09:15
Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kamuoyunda çokça tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, "Halen muvazzaf subay olarak sınıf okullarında kıtaya intibak eğitimlerine başlayan teğmenler hakkında çok yönlü ve çok boyutlu çalışma yürütüldüğü, net fotoğrafın çıkmasının iki-üç ayı bulabileceği ve son kararın yılsonunda kesinleşeceği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.