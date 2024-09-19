Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

İşte Müderrisoğlu'nun "'Teğmen' mi, 'değmen' mi?" başlıklı yazısı:

Gündemin arka sıralarına inmiş gibi gözükse de AK Parti zemininde sıcaklığını koruyor. 30 Ağustos'ta, Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) alternatif yemin törenine dair görüntüler ve o sahneye yüklenen farklı anlamlar siyasi hafızada hâlâ taze.