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Haberler Galeri Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:15

Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu kamuoyunda çokça tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, "Halen muvazzaf subay olarak sınıf okullarında kıtaya intibak eğitimlerine başlayan teğmenler hakkında çok yönlü ve çok boyutlu çalışma yürütüldüğü, net fotoğrafın çıkmasının iki-üç ayı bulabileceği ve son kararın yılsonunda kesinleşeceği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, teğmenlerin kılıçlı yemininin derinlemesine soruşturulduğunu belirterek dikkat çekici ifadeler kullandı. Müderrisoğlu yazısında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayın kamuoyuna yansıdığı dakikadan itibaren incelenmesini istemiş. İlk değerlendirmeler, ön konuşmalar kapsamlı araştırmayı gerekli kıldığı an, derinlemesine soruşturulması talimatını vermiş." dedi.

Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

İşte Müderrisoğlu'nun "'Teğmen' mi, 'değmen' mi?" başlıklı yazısı:

Gündemin arka sıralarına inmiş gibi gözükse de AK Parti zemininde sıcaklığını koruyor. 30 Ağustos'ta, Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) alternatif yemin törenine dair görüntüler ve o sahneye yüklenen farklı anlamlar siyasi hafızada hâlâ taze.

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Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

Teğmenlerin hareketine, askerliğin vazgeçilmez şartı olan "disiplin" kriteri ile yaklaşanlar, derinlemesine soruşturulmasını, sapla samının ayrılmasını savunuyor.

Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

"Değmen" diye meseleyi ele alanlar ise… Kılıç çatma seremonisinin gelenek olduğunu vurgulayıp, mezuniyet heyecanı sınırları içinde görülmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Teğmenlerin kılıçlı yemini derinlemesine soruşturuluyor: Son karar yıl sonunda | Okan Müderrisoğlu yazdı

Süreci başından itibaren yakından izleyen bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki… Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayın kamuoyuna yansıdığı dakikadan itibaren incelenmesini istemiş. İlk değerlendirmeler, ön konuşmalar kapsamlı araştırmayı gerekli kıldığı an, derinlemesine soruşturulması talimatını vermiş.

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