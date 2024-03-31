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Haberler Galeri Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:31

Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandıkların yolunu tutacak. YKS seçim sonuçları ile yayın yasağının kalmasının ardından Tekirdağ seçimi kim kazandı, hangi parti önde sorusu yanıt bulacak. AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ile CHP'nin adayı Candan Yüceer arasında ön plana çıkan oy oranları anlık, canlı ve hızlı bir şekilde sabah.com.tr adresinde takip edilecek. İşte yerel seçim sonuçları ile Tekirdağ yerel seçim sonucu canlı takip ekranı 2024 ve diğer gelişmeler.

Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Tekirdağ yerel seçim sonuçları için sabah.com.tr'de buluştu. Yerel Seçim Sonuçları anlık ve canlı olarak Sabah'ta olacak ve Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmasının ardından Tekirdağ seçimi kim kazandı netlik kazanacak. İşte, YSK secim sonuclari ve oy oranları takip ekranı.

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Cüneyt Yüksel

CHP: Candan Yüceer

İYİ Parti: Mehmet İlker Atasever

DEM Parti: Sadi Özdemir

Yeniden Refah: Filtekin Şen

Zafer Partisi: Fatih Altıntaş

Tekirdağ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Tekirdağ'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Çerkezköy Seçim Sonuçları

Çorlu Seçim Sonuçları

Ergene Seçim Sonuçları

Hayrabolu Seçim Sonuçları

Kapaklı Seçim Sonuçları

Malkara Seçim Sonuçları

Maramaraereğlisi Seçim Sonuçları

Muratlı Seçim Sonuçları

Saray Seçim Sonuçları

Süleymanpaşa Seçim Sonuçları

Şarköy Seçim Sonuçları

Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Cüneyt Yüksel, CHP Candan Yüceer, İYİ Parti Mehmet İlker Atasever, DEM Parti Sadi Özdemir, Yeniden Refah Filtekin Şen, Zafer Partisi Fatih Altıntaş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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