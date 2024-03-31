Tekirdağ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tekirdağ seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Tekirdağ yerel seçim sonuçları için sabah.com.tr'de buluştu. Yerel Seçim Sonuçları anlık ve canlı olarak Sabah'ta olacak ve Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmasının ardından Tekirdağ seçimi kim kazandı netlik kazanacak. İşte, YSK secim sonuclari ve oy oranları takip ekranı.

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları ekranı;