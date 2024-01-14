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Haberler Galeri Terör destekçisi ABD'ye CHP neden sessiz kalıyor?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 07:53

Terör destekçisi ABD'ye CHP neden sessiz kalıyor?

Türkiye'nin dünyada ve bulunduğu bölgede yaşanan krizler ile ilgili gösterdiği dik duruş ve çözüm odaklı stratejileri bazı merkezleri rahatsız etti. Türkiye'yi zor duruma düşürmek isteyen terör destekçisi ABD 10 yıldır PKK'ya milyarlarca dolar ve binlerce tır dolusu silah verdi. Bölgede yaşanan bu gelişmelere Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin sessiz kalması ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin bölgedeki terör örgütlerini besleyen ABD'yi eleştirmeme nedenini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı.

MAHMUT ÖVÜR
Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

Çok değil iki gün önce Başkan Erdoğan, MİT'in 97'nci kuruluş yıldönümünde tarihi bir konuşma yaptı. Küresel ve bölgesel tehditlere yönelik önemli tespitlerin yer aldığı konuşmasında Türkiye'nin genel duruşuyla ilgili şöyle diyordu:

Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

"Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız."

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Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

En son ABD ve İngiltere'nin "orantısız bir güçle" Yemen'e saldırmalarına da karşı çıkıyor ve şunları söylüyordu:
"Şu anda Kızıldeniz'i bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesindeler ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle, bölgede ister Amerika ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor."

Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

Bu dik duruştan kimlerin rahatsız olduğu ve hangi aparatları harekete geçirdikleri çok daha iyi anlaşılıyor.

Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

BAZI MERKEZLER RAHATSIZ

Bu nedenle önceki de dâhil 9 şehit verdiğimiz son terör saldırıları tesadüfi değil. Bu saldırının terör örgütü PKK'nın Irak Kürt bölgesinde süren Pençe-Kilit operasyonlarına bir cevap olduğunu da sanmıyorum.

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