Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
07:53
Terör destekçisi ABD'ye CHP neden sessiz kalıyor?
Türkiye'nin dünyada ve bulunduğu bölgede yaşanan krizler ile ilgili gösterdiği dik duruş ve çözüm odaklı stratejileri bazı merkezleri rahatsız etti. Türkiye'yi zor duruma düşürmek isteyen terör destekçisi ABD 10 yıldır PKK'ya milyarlarca dolar ve binlerce tır dolusu silah verdi. Bölgede yaşanan bu gelişmelere Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin sessiz kalması ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'nin bölgedeki terör örgütlerini besleyen ABD'yi eleştirmeme nedenini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı.