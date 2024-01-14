Terör destekçisi ABD’ye CHP neden sessiz kalıyor?

En son ABD ve İngiltere'nin "orantısız bir güçle" Yemen'e saldırmalarına da karşı çıkıyor ve şunları söylüyordu:

"Şu anda Kızıldeniz'i bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesindeler ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle, bölgede ister Amerika ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor."



