Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması ve bürokraside yaptığı değişikliklerle güvenlikte yol haritası güncelleme çalışması da başladı. Terörü kaynağında kurutma stratejisi sürecek, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek hususlar kronik sorun haline gelmeden "önleyici güvenlik modeli" ile bertaraf edilecek. Teröristle ve terörizmle mücadeleye önemli yer ayrılacak.