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Haberler Galeri TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:35

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar noter huzurunda gerçekleştirilen kurayı anlık olarak takip edebiliyor. Toplamda 8650 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Bursa Karacabey Yenikaraağaç kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra hak sahiplerinin olacak. Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli içelerinde TOKİ Bursa kura sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. İşte 2+1 3+1 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için belli oluyor. Noter huzurunda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda çekilişi gerçekleşen TOKİ Bursa kura çekimi canlı olarak Youtube'dan izlenebiliyor. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Bursa kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Bursa TOKİ kura çekimi 23 – 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 8.650 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği belli oldu.

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ BURSA KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

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