TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 23 Ocak 2023 Karacabey Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar noter huzurunda gerçekleştirilen kurayı anlık olarak takip edebiliyor. Toplamda 8650 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Bursa Karacabey Yenikaraağaç kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra hak sahiplerinin olacak. Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli içelerinde TOKİ Bursa kura sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. İşte 2+1 3+1 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı