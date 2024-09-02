TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

ESENLER'DE 50 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü en büyük kentsel dönüşüm projesi Esenler'de de sürüyor. Esenler'de az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projeyle yaklaşık 50 bin konut inşa edilecek.