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Haberler Galeri TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul'u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 08:11

TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul'u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İstanbul'da yürüttüğü çalışmalara SABAH yerinde inceledi. TOKİ'nin hayata geçirdiği 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul, sağlam temeller üzerinde yükseliyor. 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 14 bin 932'si vatandaşlara teslim edilirken 12 bin 631 konutun dönüşüm projesinin hazırlandığı, 5 bin 155 konutun ise inşaatının sürdüğü öğrenildi. Esenler'de ise 8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda 50 bin konut inşa edilecek. TOKİ'nin Gaziosmanpaşa'da yenilediği dairesine yerleşen Adem Vardar (77), "Gecekondudan siteye geldik. Yapılanları da görüyoruz, çok sağlam yapılıyor. Devletimizden ve yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullanırken Cüneyt Erkan "Daireler çok güzel, kalitesi üst düzey, geniş ve ferah. Havuzu, peyzaj alanı, spor salonu gibi birçok etkinlik alanı var" diye konuştu.

Batuhan ALTINBAŞ
TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

Deprem riski bulunan İstanbul'da TOKİ'nin kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı konutlara yerleşmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Gaziosmanpaşa'da 2 bin 165 konutun inşası tamamlanırken 2 bin 747 konutun inşası devam ediyor.

TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde vatandaşlar depreme dayanıklı yeni konutlarına kavuştu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde ise çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapılar yenilendi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'da bulunan TOKİ içerisindeki peyzaj alanında vatandaşların sosyalleşebileceği yerler ve park alanları bulunuyor.

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TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

ESENLER'DE 50 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü en büyük kentsel dönüşüm projesi Esenler'de de sürüyor. Esenler'de az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projeyle yaklaşık 50 bin konut inşa edilecek.

TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağı öğrenildi. Esenler Oruçreis'te yapımı tamamlanan 262 konut ev sahiplerine teslim edildi. 2 bin 258 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor.

TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul’u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!

DEVAM EDEN VE BAŞLANACAK PROJELER

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde Şişecam Sitesi'nin bulunduğu alanda 300 konutluk dönüşüm projesi yapıldı. Bağcılar'da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konut vatandaşlara teslim edildi.

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