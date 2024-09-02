Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
08:11
TOKİ kentsel dönüşüm hamlesiyle İstanbul'u depreme hazırlıyor! Evlerine kavuşan vatandaşlar: Artık rahat uyuyoruz!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İstanbul'da yürüttüğü çalışmalara SABAH yerinde inceledi. TOKİ'nin hayata geçirdiği 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul, sağlam temeller üzerinde yükseliyor. 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 14 bin 932'si vatandaşlara teslim edilirken 12 bin 631 konutun dönüşüm projesinin hazırlandığı, 5 bin 155 konutun ise inşaatının sürdüğü öğrenildi. Esenler'de ise 8,5 milyon metrekarelik rezerv alanda 50 bin konut inşa edilecek. TOKİ'nin Gaziosmanpaşa'da yenilediği dairesine yerleşen Adem Vardar (77), "Gecekondudan siteye geldik. Yapılanları da görüyoruz, çok sağlam yapılıyor. Devletimizden ve yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullanırken Cüneyt Erkan "Daireler çok güzel, kalitesi üst düzey, geniş ve ferah. Havuzu, peyzaj alanı, spor salonu gibi birçok etkinlik alanı var" diye konuştu.