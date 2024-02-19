Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
15:13
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan Adayı Turgut Altınok Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. İnşaatı 4.5 yıldır süren Ankara Büyükşehir Belediyesine ait BELPA Buz Pateni Spor Salonu önünde de açıklamalarda bulunan Altınok, buz pateni pistinin 4 buçuk yıldır tadilatının yapılamadığını belirtti. Altınok, "Ankara'da çok gözükmeyen, sokaklarda vatandaşına merhaba demeyen, çocukların başını sevip hatırını sormayan, bir gençle sohbet etmeyen, bir yaşlının elini öpmeyen maalesef sanal bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı vardır. Takdir kamuoyu ve Ankaralılarındır." ifadelerini kullandı.