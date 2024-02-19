Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a tepki: Maalesef sanal bir ABB Başkanı var!

"Biz vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getirmeliyiz" diyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"'ben yardım yapıyorum, yol yapmıyorum' diyor. Biz hem yardım yapıyoruz, hem asfalt yapıyoruz, hem eserler yapıyoruz hem de hizmetler yapıyoruz bu kadim şehrimize. Gidin Keçiören'e her yer pırıl pırıl asfalt. Verilen sözler Ankara'da yerine getirilmemiştir. Bir santim metro yoktur, takdir Ankaralılarındır. Biz metro projemizi Ankara'ya yapacağımız metro akslarını yakında açıklayacağız. Yine dün diyor ki 'ben yol yapmayacağım yardım yapmayacağım' diyor. Yardım, bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'da bütçenin yüzde 96'sı yok. Yani bütün bütçenin hesabı kitabı elimizde. Yüzde 4'ü yardıma gitmiş ama bütçenin yüzde 96'sı yok. Borç, 3 buçuk milyardan 20 milyara çıkmış. Şu ana kadar 8 milyarlık gayrimenkul sattı. Gayrimenkulü satarsın, bizler de satıyoruz. Bu anlamda eleştirmiyorum. Ama sattığın gayrimenkul kadar Ankara'da bir eser olur. Yani ortada 8 milyarlık bir şey yok Ankara'da maalesef. Ankara'nın 5 yılı heba olmuştur. Ankaralı inanmayacak. Çünkü verdiği sözde durmamış ve Ankaralı'ya doğruyu söylememiş, 5 yılda 5 santim metro yapmamış, yapamamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var maalesef."