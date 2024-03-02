Giriş Tarihi: 02.03.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
19:16
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a yüklendi. Altınok "Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız" dedi. Altınok ayrıca son 5 yılda ABB ihalelerinin yüzde 72'sinin şeffaf olmadığına dikkat çekti.