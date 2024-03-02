Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

"ANKARAMIZ KURUYAN BİR ŞEHİR OLDU"

Yavaş'ın kentin sorunlarını ihmal ettiğini belirten Altınok şöyle devam etti:

"Ankara'nın Kızılay'ı dökülüyor şu an. Ankara'da taşların, kaldırım taşlarının bakımı yapılamıyor. Ağaçları kestiler. Gülleri, yeşilleri kestiler. Daha sonra adı 'Kuru peyzaj' oldu. Yani Ankara'mız kuruyan bir şehir oldu. Ankara'mız geriye giden bir şehir oldu. Altınok, Keçiören'e hizmet etti, Trabzon'a da etti. Beşikdüzü'ne bir düzenleme yaptık. 'Senin adını verelim' dediler, kabul etmedim. Çünkü ben birçok yerde hizmet yapıyorum. Adımı vermiyorum; çünkü ben cebimden yapmıyorum bunu. Dolayısıyla Hasan Yücesan Ankara Emniyet Müdürümüzdü. Ankara Emniyet Müdürümüz Hasan Yücesan'ın adını verdim oraya"