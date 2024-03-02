Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin
Giriş Tarihi: 02.03.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 19:16

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a yüklendi. Altınok "Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız" dedi. Altınok ayrıca son 5 yılda ABB ihalelerinin yüzde 72'sinin şeffaf olmadığına dikkat çekti.

TOLGA ÖZLÜ
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan AdayıTurgut Altınok Karadenizliler Buluşması'na katıldığı etkinlikte Yavaş'a yüklendi. Altınok, "Ankara'da yok. Her yere resimlerini asmış. Resimlerini asana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserlerin resmini assaydın' dedi.

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

Altınok, "'Geçen seçim demiş ki; 'Bir dönem belediye başkanlığı yapacağım, daha yapmayacağım.' Şimdi de gittiği ilçelerde diyor ki; 'Ben bir dönem yapacağım, bir daha yapmayacağım.' İyi de senin hangi sözüne inanacağız? Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız?" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

"ANKARAMIZ KURUYAN BİR ŞEHİR OLDU"

Yavaş'ın kentin sorunlarını ihmal ettiğini belirten Altınok şöyle devam etti:

"Ankara'nın Kızılay'ı dökülüyor şu an. Ankara'da taşların, kaldırım taşlarının bakımı yapılamıyor. Ağaçları kestiler. Gülleri, yeşilleri kestiler. Daha sonra adı 'Kuru peyzaj' oldu. Yani Ankara'mız kuruyan bir şehir oldu. Ankara'mız geriye giden bir şehir oldu. Altınok, Keçiören'e hizmet etti, Trabzon'a da etti. Beşikdüzü'ne bir düzenleme yaptık. 'Senin adını verelim' dediler, kabul etmedim. Çünkü ben birçok yerde hizmet yapıyorum. Adımı vermiyorum; çünkü ben cebimden yapmıyorum bunu. Dolayısıyla Hasan Yücesan Ankara Emniyet Müdürümüzdü. Ankara Emniyet Müdürümüz Hasan Yücesan'ın adını verdim oraya"

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

POLATLIYA DAHA SU GELMEDİ

Mansur Yavaş'ın, Polatlı'da içme suyunun getirildiği müjdesi verdiğini ifade eden Altınok, "Sonra onu uyardılar, daha su gelmedi. 'Su, şu an borulara verildi, borular büyük olduğu için su Polatlı'ya gelmedi' dedi. Sonra, 'Şubat ayı içerisinde Polatlı'ya su gelecek' dedi. Ben de yine 2 gün önce Polatlı'ya gittim. 'Polatlı'ya su geldi mi' dedim. Daha gelmedi. Yürüyerek gelse Polatlı'ya şimdiye gelirdi insan. Su nasıl gelmiyor? Biz Hayrat'a su getirdik, Büyükşehir Polatlı'ya getiremedi" sözlerini kullandı.

Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: 100 söz verdin yerine getiremedin

İHALELERİN YÜZDE 72'Sİ ŞEFFAF DEĞİL

Öte yandan Altınok, Bağlıca Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katıldı. Altınok buradaki konuşmasında Etimesgut ve Bağlıca'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.

SON DAKİKA